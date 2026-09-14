A Juan Daniel Oviedo le preguntaron por “el guayabito” y así respondió

El economista Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la excandidata presidencial Paloma Valencia, estuvo disfrutando del Festival Cordillera en Bogotá y, precisamente, en las últimas horas se viralizó un video en el que algunos internautas lo señalaron de estar ebrio.

Video viral: critican a Juan Daniel Oviedo y lo señalan de estar ebrio en Festival Cordillera

En medio de esa polémica, Oviedo compartió en X un mensaje ajeno a ese tema.

En su escrito en X, esta mañana del lunes 14 de septiembre, Oviedo se refirió a la megaobra del metro de Bogotá. “El @MetroBogota no termina en los rieles. Si sus alrededores quedan oscuros, inseguros o deteriorados, la obra queda incompleta. Se necesita pensar desde ya en iluminación, seguridad y calidad del espacio público alrededor. La ciudad también se construye debajo del viaducto”, dijo puntualmente.

Sin embargo, un seguidor aprovechó dicha publicación para preguntarle a Oviedo: “¿Y el guayabito cómo se lo quitó?”.

Inmediatamente, el economista no dudó en responderle a dicho internauta: “Corriendo. 12 kilómetros en 1 hora y 8 minutos. Cuerpo sano, mente y corazón sanos”.

Acto seguido, el mismo usuario en X le dijo a Oviedo: “Mente lo dudo”.

Pantallazo de la cuenta en X: @JDOviedoAr Foto: Pantallazo de la cuenta en X: @JDOviedoAr