Estrategia & Poder, la firma de Carlos Suárez, el estratega de Abelardo De La Espriella, estrena gerente: ¿de quién se trata?

La afamada firma Estrategia & Poder, que estuvo al frente del triunfo de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales de 2026, estrena gerente. A través de un comunicado de prensa, se confirmó el nombramiento del abogado Mauricio Maestre.

“Queda a su cargo la dirección general de la operación, la conducción de los proyectos y la negociación y contratación de toda la cartera de clientes”, se explica en la información oficial de la empresa.

Maestre es abogado, con más de una década de práctica independiente en propiedad intelectual, contratos y estructuración de activos intangibles. Ha diseñado y operado estructuras societarias en Colombia y en Estados Unidos, y cursa la maestría en Fiscalidad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja (España). Llegó a Estrategia & Poder a dirigir el área administrativa y legal; desde ahí ordenó los protocolos internos, el sistema comercial y la contratación de la firma.

Maestre reemplaza a Carlos Andrés Arias Orjuela, quien deja la gerencia de Estrategia & Poder para embarcarse en retos de carácter estratégico.

Cabe aclarar que Carlos Suárez sigue al frente de la línea estratégica y de la conducción estructural de cada proyecto. “El método tampoco cambia: investigar, inspirar, conectar y hacer historia”, dice el comunicado.

La nueva Estrategia & Poder trabaja de forma simultánea desde Colombia y Estados Unidos, con proyectos que ya no son solo electorales, sino que también abarcan gobiernos en ejercicio, gremios, empresas y asuntos públicos, al combinar de manera innovadora la creatividad humana y la inteligencia artificial aplicada a escalas que cambiaron la forma de hacer política para siempre, remata el comunicado.