El comandante de los Conquistadores de la Sierra revela en SEMANA detalles de lo que buscaba Bendito Menor con la Bebecita

En la reveladora entrevista de con Salud Hernández-Mora a Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias Pinocho, comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) hubo muchas revelaciones relacionadas con el papel que cumplía el abatido Bendito Menor en esa organización y sus negociaciones con el Gobierno de Gustavo Petro.

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“Petro quiso volver a retirar la orden de captura a Bendito Menor. Creo que fue dos meses antes de que terminara el mandato del Gobierno”, relató Castillo.

El comandante luego agregó sobre Bendito Menor: “Él siempre decía que estaba por Venezuela. Él había mandado la razón de que quería pedir la baja porque quería estar tranquilo, pero él vivía publicando en sus redes sociales que estaba en Riohacha. Divulgó recientemente un video donde se le veía en un carro amenazando a unos muchachos que paraban motos. Era extraño que dijera que estaba en Venezuela, cuando en sus redes se veía en Riohacha. No entendíamos por qué le echaba mentiras a la organización y mire dónde lo asesinaron. Era un riesgo que estuviera encerrado en una casa, donde podía ser localizado fácilmente”.

Pero había un tema que era de máximo interés para el paramilitar, conocido por publicar todo en redes sociales. “Él quería también arreglar su problema, pero sabíamos que quería más problemas porque eso de desafiar al Estado… También quería arreglarle el problema a su mujer, a la Bebecita, que él no sabía qué podía pasar, que posiblemente se podía llegar a un acuerdo, lo cual nunca se dio. Pero sabemos en el fondo que era difícil que estuviera nuevamente en un proceso de paz, sabiendo que había cometido cagadas; creo que hizo algo en Dibulla”.