Consejo de Estado tomó decisión sobre el logosímbolo del Nuevo Liberalismo

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de nulidad presentadas contra la Resolución 2934 de 2023 del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se registraron los estatutos, las adecuaciones y los elementos de identidad del Partido, incluido su logosímbolo.

CNE declara improcedente demanda interpuesta por el partido liberal contra el Nuevo Liberalismo

Entre los principales aspectos del debate jurídico estuvo el uso de la imagen del asesinado líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, como parte de los símbolos del Nuevo Liberalismo.

La sentencia reconoció que en 1985 el líder político autorizó expresamente el uso de su imagen como parte de los símbolos y distintivos del partido que fundó y que dicha autorización no estaba limitada temporalmente ni circunscrita a una campaña electoral.

Tampoco se acreditó que hubiese sido revocada, ya que el propio Consejo de Estado, en su pronunciamiento en 2021 sobre el alcance de la Sentencia SU257 de la Corte Constitucional, establece que no ordenó eliminar la imagen de Luis Carlos Galán de sus símbolos.

El partido Nuevo Liberalismo es dirigido por el excandidato presidencial Juan Manuel Galán. Foto: Tomado de redes sociales

En ese momento, se pidió fue ajustar los elementos de identidad de la colectividad a las reglas jurídicas que se encontraban vigentes.

El partido celebró esta decisión, con la convicción de que su identidad política se encuentra respaldada por su historia y por el ordenamiento jurídico.

“La imagen de Luis Carlos Galán en el logosímbolo del Partido no es una incorporación reciente ni una estrategia electoral coyuntural. Hace parte de una identidad concebida desde los orígenes del Nuevo Liberalismo y autorizada por su propio fundador”, señaló el partido.