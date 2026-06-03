Política

Nuevo Liberalismo no apoyará a Iván Cepeda ni a Abelardo de la Espriella: deja en libertad a su militancia para votar

La colectividad política sentó su posición de cara a la segunda vuelta presidencial.

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Redacción Semana
3 de junio de 2026 a las 7:25 a. m.
Nuevo Liberalismo y los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
Nuevo Liberalismo y los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Foto 1: Nuevo Liberalismo / Foto 2: Colprensa / Foto 3: Semana

El Nuevo Liberalismo se pronunció de cara a lo que será la segunda vuelta presidencial y, por medio de un comunicado, confirmó que no apoyará ni a Iván Cepeda ni a Abelardo de la Espriella, sino que sus militantes estarán en libertad para que voten por quien consideren la mejor opción para Colombia.

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La colectividad reafirmó su compromiso con la defensa de la Constitución Política, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la vigencia del Estado Social de Derecho, la protección de las libertades individuales y la construcción de una Colombia segura, justa, incluyente y participativa.

“En coherencia con su tradición liberal y demócrata, el Nuevo Liberalismo reconoce y respeta la libertad de conciencia de sus dirigentes, militantes, simpatizantes y ciudadanos elegidos por el partido”, señaló.

En ese sentido, remarcó que quienes hacen parte del partido pueden ejercer plenamente su derecho a participar y respaldar las opciones democráticas que consideren más convenientes, de acuerdo con sus convicciones, valores y criterio personal.

Por lo mismo, confirmó que hasta el momento no ha otorgado ningún respaldo a ninguna campaña, candidatura, organización o actividad de carácter proselitista en el marco del actual proceso político y electoral.

De esta forma, deja en claro que no ha apoyado ni a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda.

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“En consecuencia, queda expresamente prohibido el uso del nombre, logotipo, símbolos, imagen corporativa, redes sociales oficiales y demás elementos de identidad visual del Partido Nuevo Liberalismo en eventos, piezas publicitarias, manifestaciones públicas o actividades de naturaleza electoral que no cuenten con la autorización previa y expresa del Consejo Nacional del Partido”, expresó en el comunicado.

Por último, el Nuevo Liberalismo indicó que continuará trabajando con independencia y responsabilidad por la defensa de la democracia, la plena vigencia de la Constitución de 1991, la lucha contra el crimen y la protección de las libertades y los derechos de todos los colombianos.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Foto: SEMANA

La nuestra ha sido, es y seguirá siendo una larga marcha a través de las instituciones. Por la libertad, por la justicia y por la democracia”, concluyó.