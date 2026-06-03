Petro advierte que Trump traicionó acuerdo tras expresar su apoyo a Abelardo de la Espriella: “La defiendo a muerte”

El presidente Gustavo Petro volvió a hablar del anuncio que hizo su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de apoyar al candidato Abelardo de la Espriella de cara a lo que será la segunda vuelta presidencial.

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Durante una entrevista con el canal RTVC, el jefe de Estado colombiano cuestionó con dureza al norteamericano. “Traiciona el acuerdo que hizo conmigo de no intervenir en Colombia”, dijo.

“Él debe dejar al pueblo colombiano libre para votar y escoger, pero no debe de estar humillando los pueblos echándoles misiles, amenazando militarmente, acabando con el Derecho Internacional Humanitario”, expresó.

Petro contó que en su momento iba a viajar a Nueva York para recibir la Presidencia del Consejo de las Naciones Unidas. Sin embargo, le pusieron algunas condiciones como no poder hablar con el alcalde de la ciudad o hacerlo en una universidad.

Asimismo, criticó al senador Bernie Moreno y lo señaló de condicionar las votaciones, mientras que, según él, se queda callado con el supuesto fraude del que ha hablado desde el pasado domingo. “Decían que nosotros íbamos a hacer el fraude, pero pamplinas, nosotros no manejamos la la Registraduría ni el CNE ni nada”, comentó.

“No cuidaron la transparencia de las elecciones. Allá ellos toman partido. (...) Si Colombia quiere cambiar esta bandera, pues no puedo oponerme, pero yo creo que la mayoría de colombianos no la cambia por otra y yo no lo voy a hacer”, añadió.

Además, el máximo mandatario se metió en la polémica por el uso de la camiseta de la Selección Colombia y dejó en claro que es una prenda de todos, por lo que espera que las personas salgan a votar con esta prenda puesta porque esto representa unidad nacional.

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En ese sentido, apuntó que más allá de esto, él nunca le entregó la bandera de Colombia al presidente Donald Trump y, por lo mismo, espera que se tenga el máximo respeto hacia el país y su libertad de elegir al próximo jefe de Estado.

“Yo pienso que Bolívar tenía razón: lo que hay que construir es la gran Colombia, es nuestro poder y potencia. Cada vez que nos dividen, cada vez que nos destrozan, Colombia pierde territorio”, manifestó.

“Entonces yo me quedo con esta bandera y la defiendo a muerte, yo no pertenezco a otro país más que a Colombia”, complementó.

Abelardo de la Espriella y el presidente Gustavo Petro. Foto: Semana

Por el momento, no se ha tenido ninguna respuesta de Estados Unidos tras estas reacciones que ha tenido el mandatario colombiano sobre el apoyo de Trump a De la Espriella.