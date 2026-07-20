Gustavo Petro es mencionado en documento del Departamento de Estado sobre el régimen cubano, América Latina y las guerrillas

El periodista colombiano en Washington Juan Esteban Silva publicó un extracto del documento del Departamento de Estado sobre Cuba. El informe, divulgado este lunes festivo, contiene un recuento de lo que ha sido el papel de la isla en el avance de las guerrillas en América Latina.

Estados Unidos acusa a Cuba de haber liderado una campaña de “espionaje y subversión” durante décadas

En su recuento histórico, el Departamento de Estado describe el papel que tuvo Cuba con las guerrillas colombianas.

“Los fundadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia fueron entrenados en campamentos guerrilleros cubanos y recibieron un importante apoyo del régimen de Castro. El decidido respaldo del régimen a las guerrillas colombianas provocó posteriormente la ruptura de relaciones entre los gobiernos de Cuba y Colombia, después de que integrantes del grupo M-19, entrenados por Cuba, tomaran la embajada de la República Dominicana en Bogotá y capturaran a varios diplomáticos, incluido un embajador de Estados Unidos”, recuerda el informe.

"Las huellas de esta época de terrorismo respaldado por Cuba siguen marcando la política latinoamericana en la actualidad. El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, fue miembro del M-19″, dice el informe. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

Y luego agrega: “El enfrentamiento, que se prolongó durante 61 días, se convirtió en una crisis internacional de rehenes que terminó con los guerrilleros recibiendo un salvoconducto para viajar a La Habana. Las huellas de esta época de terrorismo respaldado por Cuba siguen marcando la política latinoamericana en la actualidad. El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, fue miembro del M-19”.

En esa investigación, Estados Unidos acusa a Cuba de haber liderado una campaña de “espionaje y subversión” dentro de su territorio durante casi siete décadas, en un informe que representa un nuevo aumento de la presión sobre la isla comunista.

Cuba ha liderado “una campaña que se ha infiltrado en las más altas esferas del Gobierno de Estados Unidos”, además de reclutar y formar “generaciones de activistas” y respaldar el “terrorismo de izquierda”, señala el informe especial divulgado por el Departamento de Estado. El gobierno de Donald Trump no oculta que busca un cambio de régimen en la isla comunista, que atraviesa su peor crisis económica en décadas.

La Habana acaba de impulsar una nueva oleada de reformas económicas, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, las considera insuficientes.

Un nuevo modelo de lucha

El triunfo de la revolución castrista en 1959 fue recibido inicialmente con beneplácito por Washington, pero el contexto de la Guerra Fría pronto desbarató cualquier intento de establecer una relación pacífica.

Washington impuso rápidamente sanciones al nuevo régimen liderado por Fidel Castro, que nacionalizó empresas estadounidenses. En respuesta, La Habana se acercó a Moscú y al bloque comunista. La confrontación entre ambos países se prolongó durante décadas.

El Gobierno estadounidense organizó múltiples intentos de asesinato contra Castro, mientras que La Habana acogió, entrenó y respaldó movimientos guerrilleros en el Tercer Mundo, especialmente en América Latina y el Caribe.

El informe del Departamento de Estado, de 100 páginas, reconoce que “La Habana nunca tuvo la capacidad de derrotar a Estados Unidos en un conflicto armado convencional”.

Personas participan en una marcha con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza Antiimperialista José Martí en La Habana, Cuba. Foto: AP

“En cambio, los cubanos perfeccionaron un nuevo modelo para una larga guerra de desgaste, organizado en torno al espionaje, la infiltración, el sabotaje, redes de aliados y una infraestructura revolucionaria diseñada para volcar a Estados Unidos contra sí mismo”, indicó.

Trump ha señalado en repetidas ocasiones que el gobierno cubano podría ser el siguiente, después de Venezuela, en sucumbir a la presión de Estados Unidos. En junio aseguró que Washington “tomaría el control” de la isla caribeña, situada a unas 90 millas (145 km) de Florida, “casi de inmediato”.

Washington mantiene un embargo contra la isla desde la década de 1960, aunque con los años lo ha flexibilizado para permitir el suministro de productos agrícolas o medicamentos.

Sin embargo, a principios de año, tras el derrocamiento del líder venezolano Nicolás Maduro, Washington impuso un bloqueo petrolero de facto que ha puesto a la isla, ya debilitada económicamente, contra las cuerdas.

“Contra la civilización”

Estas nuevas acusaciones del Departamento de Estado resumen años de informes de los servicios de inteligencia estadounidenses, que a su vez estuvieron detrás de operaciones como la fallida invasión de la Bahía de los Cochinos en la isla, en abril de 1961.

Estados Unidos estudia una operación militar contra Cuba con miles de soldados, según CBS News

Estados Unidos combatió la influencia cubana en América Latina mediante su propia guerra encubierta.

El informe no anuncia nuevas sanciones ni medidas concretas, aunque detalla una extensa lista de acusaciones contra organizaciones estadounidenses que continúan activas, como la coalición Red Nacional sobre Cuba (NNOC, por sus siglas en inglés).

La NNOC agrupa, entre otros, a los Demócratas Socialistas, ubicados a la izquierda del Partido Demócrata, que han logrado llevar candidatos al Congreso y que además cuentan entre sus integrantes con el actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Rubio considera que ese “terrorismo de extrema izquierda” vuelve a ser la principal amenaza violenta, no estatal, a nivel mundial, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 Foto: Yves Herman/Pool Reuters via AP

Marco Rubio, de orígenes cubanos, lideró la semana pasada una reunión internacional para combatir la “resurgencia del terrorismo político”, que a juicio del gobierno Trump está dominado por la extrema izquierda.

El Departamento de Estado contabilizó oficialmente la asistencia de 66 países a esta reunión en Washington, en la que Cuba fue denunciada de nuevo como un Estado “patrocinador de terrorismo”.

Rubio considera que ese “terrorismo de extrema izquierda” vuelve a ser la principal amenaza violenta, no estatal, a nivel mundial, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y las más de dos décadas de yihadismo.

“El asalto de Cuba contra Estados Unidos nunca fue, en esencia, una disputa sobre política económica, soberanía ni siquiera sobre la posesión de un territorio concreto. Fue una revolución contra la civilización occidental misma”, asegura el informe.

*Con información de AFP.