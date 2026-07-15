Estados Unidos estudia una operación militar contra Cuba con miles de soldados, según CBS News

El Pentágono está examinando en las últimas semanas diversas opciones para una posible acción militar contra Cuba, incluyendo un asalto aéreo liderado por el Ejército en el que participarían miles de soldados de la 101.ª División Aerotransportada, la única unidad entrenada para ese tipo de misión, reveló CBS News citando varios funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato.

El principal obstáculo para una eventual acción sería logístico, ya que gran parte de la atención militar estadounidense y sus capacidades ofensivas más valiosas están comprometidas en la guerra contra Irán, denominada Operación Furia Épica, que se reanudó la semana pasada tras el colapso de un alto el fuego.

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Los funcionarios consultados por CBS News indicaron que, por el momento, no es probable que el foco se traslade a Cuba dado ese contexto.

El secretario de Estado Marco Rubio ha insistido en que Washington prefiere una transición pacífica en Cuba hacia un gobierno liderado por tecnócratas dispuestos a implementar reformas económicas. En una declaración del pasado 11 de julio, Rubio afirmó que el régimen y sus “élites corruptas” siguen negándose a la reforma, perpetuando su control absoluto y su adhesión a una “ideología marxista moralmente corrupta”.

Donald Trump y la bandera de Cuba Foto: Getty Images / AP

El Departamento de Estado anunció además que ha reforzado el control financiero sobre entidades estatales cubanas que “canalizan ingresos al régimen y a las fuerzas paramilitares” que reprimen al pueblo cubano.

En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para una inusual reunión con altos funcionarios cubanos, transmitiendo el mensaje de que Estados Unidos estaba dispuesto a ampliar su cooperación económica y de seguridad si Cuba “realizaba cambios fundamentales”. Sin embargo, Ratcliffe también llevó consigo a uno de los operadores que participó en la captura de Maduro en enero, presentándolo a los cubanos como el responsable de la muerte de su gente en Venezuela, según personas familiarizadas con el viaje. El mensaje implícito fue claro.

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Días después de esa visita, el Departamento de Justicia acusó formalmente al expresidente Raúl Castro, de 95 años, y a otras cinco personas por el derribo de dos avionetas estadounidenses en 1996, generando especulaciones sobre una posible detención de Castro en una operación similar a la captura de Maduro.

Varias fuentes informaron a CBS News que la familia Castro preferiría abandonar la isla por su propia voluntad, e hicieron referencia a reuniones del gobierno de Trump con el sobrino nieto de Castro, conocido como Raulito.

El texto también mencionó tenciones entre Donald Trump y Pete Hegseth. Foto: Getty Images

La nota de CBS News revela además tensiones internas entre Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth. En privado, Trump ha expresado frustración con el progreso de la Operación Furia Épica contra Irán, considerando que la administración perdió la oportunidad de evitar un conflicto prolongado a principios de año al rechazar una propuesta iraní para limitar su programa nuclear.

Dos funcionarios declararon a CBS que Hegseth instó a adoptar un enfoque más beligerante hacia Irán pese a las reservas del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, lo que ha profundizado la insatisfacción de Trump a medida que la campaña militar se ha vuelto más prolongada y complicada de lo previsto.

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Algunos miembros del Departamento de Defensa también han expresado frustración con el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central, acusándolo de haber exagerado las capacidades militares contra Irán.

Aun así, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, salió a desmentir cualquier fisura. “El presidente se ha sentido extraordinariamente orgulloso del liderazgo de Hegseth y Cooper durante la Operación Furia Épica, que destruyó por completo los misiles balísticos, las instalaciones de producción, la armada, las defensas aéreas y otros activos de Irán”.