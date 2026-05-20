Trump vuelve a arremeter contra Cuba: “EE. UU. no tolerará un estado forajido”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar duras advertencias contra Cuba momentos antes de abordar un avión rumbo a la ceremonia de graduación de oficiales de la Academia de la Guardia Costera.

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“No descansaremos hasta que el pueblo de Cuba vuelva a tener libertad”, aseguró el mandatario, quien además afirmó que “EE. UU. no tolerará un Estado forajido con operaciones militares, de inteligencia y de terror extranjeras hostiles a solo noventa millas de EE. UU.”.

Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada de tensión entre Washington y La Habana, marcada por sanciones, acusaciones judiciales y reiteradas insinuaciones de Trump sobre una posible acción contra la isla.

Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel ha respondido en varias ocasiones que su gobierno tomará las medidas necesarias para defender el país frente a cualquier amenaza externa.

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel Foto: Getty Images

En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos avanza en acusaciones contra el expresidente Raúl Castro por la muerte de cuatro cubanoamericanos, un movimiento que añade un nuevo frente de confrontación a la ya deteriorada relación bilateral.

La presión de Washington sobre La Habana también se intensificó esta semana con el anuncio de nuevas sanciones contra altos funcionarios del régimen cubano. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la designación de once jerarcas del gobierno y tres organizaciones estatales, entre ellos ministros, miembros de la cúpula militar y agentes de inteligencia.

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“Muchos de ellos son responsables de, o han participado en, la represión del pueblo cubano”, señaló Rubio.

Sin embargo, el mensaje de Washington no fue únicamente de confrontación. En un video difundido este martes, Rubio aseguró que la administración Trump busca abrir una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, aunque dejando por fuera al actual liderazgo cubano.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: Getty Images

“El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, sostuvo el secretario de Estado, al tiempo que acusó a la cúpula comunista de corrupción, robo y opresión.

El mensaje coincidió, además, con reportes sobre conversaciones entre ambos países alrededor de una propuesta estadounidense de ayuda por 100 millones de dólares destinada a alimentos y medicinas para la isla.

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Todo ocurre mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de los últimos años, golpeada por apagones masivos, escasez de combustible y un deterioro sostenido de los servicios básicos. La situación se agravó tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y el consecuente cese del suministro de crudo desde Caracas.

Desde que Washington endureció el bloqueo petrolero, la isla solo ha recibido un tanquero ruso con aproximadamente 100.000 toneladas de crudo, enviado a finales de marzo.

*Con información de AFP.