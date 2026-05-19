“Tumben las avionetas”: el audio de Raúl Castro que sería el elemento clave de su acusación en EE. UU.

Una grabación fechada en junio de 1996, en la que Raúl Castro reconoce haber dado la orden de abatir las aeronaves de Hermanos al Rescate, se ha convertido actualmente en la principal evidencia dentro del proceso judicial que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida alista contra el exgobernante cubano por la muerte de cuatro cubanoamericanos ocurrida hace más de treinta años.

Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Cuba: ministros y servicios de inteligencia están en la lista

El registro de audio, con una duración de 11 minutos y 32 segundos, fue realizado cuatro meses después del incidente, durante una reunión entre Castro y periodistas cubanos de la isla, cuando aún desempeñaba las funciones de ministro de Defensa y máximo responsable de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En el audio, Castro afirma: “Yo insistía en que intentaran derribarlos sobre territorio nacional, pero ingresaban a La Habana y luego se retiraban. Entonces, derríbenlos en el mar apenas aparezcan; y quienes tengan la autoridad, actúen sin pedir autorización”.

Cuba 🇨🇺 EEUU 🇺🇸📹 La confesión de Raúl Castro por la que podría ser juzgado en Estados Unidos: “Tumben las avionetas en el mar cuando se aparezcan” #Miami



🖋️ Carla Gloria Colomé

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“Claro, con un cohetazo de esos, avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad”, dice el audio publicado por el Nuevo Herald.

La grabación fue obtenida por el periodista cubano Wilfredo Cancio, quien en ese momento cubría temas relacionados con Cuba para el periódico estadounidense.

El reportaje salió a la luz el 20 de agosto de 2006 como una exclusiva periodística que generó un amplio impacto mediático a escala internacional.

EE. UU. prepara contundente acusación contra Raúl Castro por caso que sacudió la historia de Cuba

Estados Unidos quiere imputar al expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, en medio de la creciente presión de Washington sobre el gobierno comunista de la isla, informó el jueves la prensa.

Según CBS News, que cita a funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, la posible imputación se centraría en el derribo en 1996 de dos aviones civiles tripulados por pilotos anticastristas.

El político y primer ministro cubano Fidel Castro (1926 -2016) y su hermano, el político Raúl Castro, asisten al tradicional desfile del Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución el 1 de mayo de 1978 en La Habana, Cuba. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la AFP.

Una imputación contra Castro, hermano del fallecido líder cubano Fidel Castro, supondría un giro inesperado en la crisis cada vez más profunda en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

El país sufre cortes constantes de electricidad provocados por el bloqueo de combustible impuesto por Donald Trump.

El presidente estadounidense ha repetido en varias ocasiones que quiere derrocar al gobierno comunista en Cuba.

Raúl Castro, que sucedió a su hermano como presidente, supervisó el histórico acercamiento con Estados Unidos en 2015 bajo la presidencia de Barack Obama, que Trump revocó más tarde.

El presidente cubano Raúl Castro (C) saluda aplaudiendo a su llegada al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso para escuchar un discurso del presidente estadounidense Barack Obama en el histórico barrio de La Habana Vieja, el 22 de marzo de 2016 en La Habana, Cuba. Foto: Getty Images

En plena crisis bilateral, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó precisamente el jueves a La Habana para una reunión excepcional con altos funcionarios cubanos, según las autoridades de la isla.

Dichas autoridades afirmaron que el encuentro debe propiciar un diálogo político entre ambas partes.