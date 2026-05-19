“Caminan en hielo delgado”: esta sería la situación actual de Delcy y Jorge Rodríguez tras la captura de Maduro

El grupo Ohla, el mayor conglomerado latinoamericano de soluciones integrales de marketing y ventas, convocó en Miami a un foro internacional que contó con la participación de decenas de ejecutivos y altos cargos de diferentes empresas a nivel global.

Delcy Rodríguez defendió la deportación de Álex Saab a Estados Unidos y aseguró que es por el “interés” de Venezuela

El evento se llevó a cabo en la Universidad Internacional de la Florida los días 14 y 15 de mayo y logró convocar a presidentes y ejecutivos de compañías expertas en retail y consumo como Falabella, Iberia, Adidas, Diageo, Alpina, Juan Valdez, entre otras.

El foro logró captar la perspectiva y la opinión de Juan Guaidó, ex presidente interino de Venezuela, después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, haciendo un énfasis en el futuro del país después del día de la extracción del dictador venezolano de Caracas.

Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela Foto: Grupo Ohla

Según el líder de la oposición venezolana, la operación que llevó a Maduro a Nueva York para ser juzgado por varias acusaciones, sirvió para que el gobierno de Estados Unidos pusiera nuevamente los ojos en la región, y tratara de enfocar sus esfuerzos en una estabilidad global en el hemisferio.

“Marca un precedente importante de cara a este siglo que estaba carente de acompañamiento (…) es mejorar la posibilidad de mercadeo, cadena de suministros, de hacer cumplir la ley en Latinoamérica”, aseveró Guaidó.

Inicia el Latin Consumer Summit en Miami: el evento líder en tendencias y oportunidades en América Latina y EE.UU.

El expresidente interino del país suramericano se mostró optimista después de la toma de control del país por parte de Estados Unidos: “Vemos con optimismo, entendiendo que es un trabajo en proceso, una transición que necesita de muchas cosas en la región”, aseguró.

“Más que ayuda, no tenían opción; el colapso del régimen de Maduro fue secuencial antes del denominado socialismo del siglo XXI. Ellos solamente han ido perdiendo, popularidad, diplomacia, política; quedaron en evidencia y vulnerabilidad militar de manera muy grosera y evidentemente eso fue un proceso”, aseveró.

Juan Guaidó participó en el foro que se llevó a cabo en el Sur de la Florida Foto: Grupo Ohla

“Yo creo que hubo sin duda complicidad de parte del régimen, ya hay señalamientos incluso entre ellos (...) imagínense entrar a un fuerte militar donde estaba Maduro, entrar a la capital de Venezuela y extraer a alguien que estaba rodeado por una especie de guardia pretoriana cubana protegiéndolo y eso pasó en 47 minutos; los rusos señalan directamente a Delcy, incluso al interno hay señalamientos”, aseveró.

Al respecto, Guaidó dijo que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, “caminan en hielo delgado”, y que “esto es un proceso continuo”, haciendo referencia a que “lo importante es devolverle la capacidad de agencia a los venezolanos y tener un cronograma de elecciones para la reconstrucción económica del país”.

“Latinoamérica tiene que hacer su parte para asociarse con Estados Unidos, porque hay una posibilidad producto de las conversaciones con China en este momento que pone a Latinoamérica con un potencial interesantísimo”, dijo.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images Montaje: Semana

Guaidó dijo que la decisión de Estados Unidos de trabajar con Delcy Rodríguez es positiva, pero le hubiera gustado que asumiera el presidente electo por los venezolanos en los anteriores comicios.

“Hubiese querido que asumiera Edmundo González Urrutia; entiendo el proceso de transición, hay claridad de un framework por parte del Departamento de Estado: estabilización, reconstrucción y transición; se ha hablado de elecciones y tema económico”.

Sobre el clima positivo en Venezuela, Guaidó aseguró que se necesita confianza en las instituciones y criticó a los hermanos Rodríguez asegurando que son los más peligrosos de todos, incluso más que Maduro.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (C), sonríe junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), durante una conferencia de prensa sobre la liberación de presos en Venezuela, celebrada en el Palacio de Miraflores el 14 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela. Foto: Getty Images

“No se puede subestimar a este régimen; llevar la producción petrolera de un millón de barriles a 3 millones y de ahí a 5 millones, tener ese commodity en el planeta, requiere más que simplemente estabilizar a ese régimen interino”, aseveró el líder opositor en Miami.