Atención: EE. UU. acusa formalmente a Raúl Castro, exdictador cubano de 94 años

El gobierno de los Estados Unidos anunció la acusación formal criminal contra el exdictador y dirigente cubano Raúl Castro, que actualmente tiene 94 años y ha sido uno de los símbolos de la revolución cubana. El anuncio fue dado por el Departamento de Justicia, liderado por el secretario interino de dicha cartera, Todd Blanche.

Según se asegura, la acusación penal está relacionada con el derribo de dos avionetas civiles estadounidenses del grupo Hermanos al Rescate ocurrido en 1996 cerca del espacio aéreo cubano y que habría provocado la muerte de cuatro ciudadanos norteamericanos. Raúl Castro era por entonces ministro de Defensa.

Las víctimas del ataque eran los hombres Carlos Costa, de 29 años, Mario Manuel de la Peña, 24; Armando Alejandre Jr., de 45 y Pablo Morales, 29, quienes cayeron por el ataque de las fuerzas cubanas contra las avionetas.

La prueba reina es una grabación de audio secreta de 11 minutos, que por décadas fue conocida entre agencias de inteligencia y legisladores estadounidenses, donde se escucha presuntamente a Raúl Castro describiendo cómo ordenó a pilotos de cazas MiG cubanos derribar las avionetas civiles.

En el anuncio, se aseguró que hay otras cinco personas acusadas junto al exdictador. Según se dice, Castro fue acusado en el sur de Florida de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos cargos de destrucción de aeronaves, según consta en el expediente judicial.

Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez son los acusados, ​​cada uno de ellos de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

En el incidente de 1996, la Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas determinó en su momento que los aviones volaban fuera del espacio aéreo cubano cuando fueron derribados, lo cual Cuba niega. La organización también afirmó que las autoridades cubanas no hicieron ningún intento por interceptar los aviones por otros medios, como contactarlos por radio o guiarlos fuera de la zona.

Los cargos recientemente revelados suman seis acusados ​​a un caso penal ya existente, iniciado en 2003 en relación con el ataque, según consta en el expediente judicial. Dicho caso era contra tres oficiales militares cubanos, pero nunca fueron extraditados para ser juzgados.

Uno de los tres oficiales originales, quien supuestamente pilotaba uno de los aviones involucrados en el derribo, murió posteriormente y fue apartado del caso contra los funcionarios cubanos. Entre los nuevos acusados ​​se encuentra Luis González-Pardo, quien, según la fiscalía, era el copiloto de uno de los dos MiG que llevaron a cabo el ataque contra los aviones de Hermanos al Rescate.

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