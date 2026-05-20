Marco Rubio envía fuerte mensaje en defensa del Gobierno de Bolivia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó en un mensaje publicado en X el respaldo de Washington al gobierno de Rodrigo Paz Pereira, en medio de la creciente crisis política y social que atraviesa Bolivia.

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“Estados Unidos apoya firmemente al Gobierno constitucional legítimo de Bolivia”, señaló Rubio. “No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”, añadió.

Las declaraciones se producen en medio de una ola de protestas que ya completa tres semanas. Campesinos, obreros, mineros y otros sectores sociales mantienen manifestaciones y bloqueos de carreteras para presionar al gobierno de Paz, quien apenas lleva seis meses en el poder.

Cabe recordar que Rodrigo Paz es uno de los principales aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, en la región. Ambos se reunieron durante la presentación del Escudo de las Américas a inicios de marzo, junto a otros mandatarios latinoamericanos.

En ese contexto, autoridades estadounidenses denunciaron un supuesto intento de “golpe de Estado” en Bolivia. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, aseguró el martes que las protestas contra el gobierno de Paz responden a intereses criminales.

“Esto es un ‘golpe’ financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región” de América Latina, aseveró Landau.

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Ante esta situación, el gobierno boliviano denunció este miércoles que las protestas, que exigen la renuncia del actual presidente, buscan la “alteración del orden democrático”, durante una intervención del canciller Fernando Aramayo ante el Consejo Permanente de la OEA.

“Se han registrado acciones promovidas por grupos organizados que exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política, orientándose a generar condiciones de desestabilización institucional, debilitamiento del gobierno (...) y alteración del orden democrático”, dijo Aramayo al comparecer virtualmente ante la OEA desde La Paz.

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia. Foto: Getty Images

El gobierno de Paz asegura que las protestas están siendo impulsadas por el exmandatario socialista Evo Morales, quien permanece prófugo de la justicia por un caso de presunto abuso de una menor.

“Existen preocupantes indicios sobre la articulación de ciertos actores con estructuras que operan al margen de la legalidad y que pretenden instrumentalizar el conflicto social mediante mecanismos de presión incompatibles” con la democracia, agregó Aramayo.

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Durante la sesión de la OEA, el secretario general del organismo, Albert Ramdin, hizo un llamado “a todos los actores para que renuncien a la violencia como herramienta de acción política”.

“El uso de la fuerza ilegítima no puede aceptarse, tolerarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia”, señalo.

*Con información de AFP.