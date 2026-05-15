La broma que hizo Donald Trump sobre la foto de Marco Rubio vestido como Nicolás Maduro

El presidente Donald Trump salió este jueves a respaldar a su secretario de Estado, Marco Rubio, tras la polémica generada por una fotografía en la que aparece vistiendo la misma ropa deportiva gris de la marca Nike que llevaba el expresidente venezolano Nicolás Maduro el día de su captura en Caracas. Lejos de desaprobar la imagen, Trump la celebró.

“Se veía muy bien con ese traje”, dijo el presidente a la prensa a bordo del Air Force One. “No sé si yo lo haría, pero se veía muy bien”, agregó. Y sobre su secretario de Estado, añadió: “Creo que es extraordinario”.

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Las declaraciones de Trump se producen un día después de que Rubio también restara importancia al asunto durante una entrevista con la cadena NBC, en la que negó que hubiera un mensaje detrás de la imagen y bromeó con que Maduro le había “copiado” el estilo. “Es un traje cómodo. No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando una foto”, dijo el secretario de Estado.

La imagen generó múltiples reacciones en redes sociales por el detalle de la vestimenta de Rubio. Foto: Montaje El País

El episodio comenzó el martes, cuando Rubio viajó a China junto a Trump para negociaciones comerciales y de seguridad nacional. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, publicó una fotografía del secretario de Estado en el avión presidencial con el texto: “El secretario Rubio luciendo el Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One”.

La imagen se viralizó de inmediato por su parecido con las fotos de Maduro al momento de su detención por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, en la Operación Resolución Absoluta.

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En Cuba, la imagen de Rubio con el traje Nike generó reacciones virales con la frase “Prepárate, que ya te compraron el traje”, dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, en referencia directa al destino de Maduro.

El presidente Donald Trump escucha al secretario de Estado Marco Rubio. Foto: AP

El intercambio entre Trump y Rubio ocurre en medio de crecientes especulaciones sobre la carrera presidencial republicana de 2028, año en que Trump no podrá presentarse a la reelección. En febrero, Trump ya había respaldado públicamente a Rubio como posible candidato: “J. D. es fantástico y Marco también. Creo que Marco hizo un gran trabajo en Múnich”, dijo el presidente en referencia a la actuación de Rubio en el Consejo de Seguridad de Múnich.

Hace unas semanas, Trump sondeó a los asistentes a una cena en el Rose Garden Club, pidiéndoles que aplaudieran por J. D. Vance y luego por Rubio, en lo que fue interpretado como una prueba informal de popularidad entre los dos favoritos para la nominación republicana.

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Para la administración Trump, la imagen de Rubio con el traje de Maduro refuerza la narrativa de sus logros en América Latina. Maduro lleva más de cuatro meses detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo, conspiración y tráfico de drogas.