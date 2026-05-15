Donald Trump deja China tras asegurar “muchas cosas buenas” con Xi Jinping, pero sin ningún anuncio formal

El presidente estadounidense Donald Trump afirma haber alcanzado “acuerdos comerciales fantásticos” y resuelto “muchos problemas” en su cumbre con su homólogo chino Xi Jinping, pero horas después de que concluyera este viernes se desconocen los pormenores.

Trump viajó a Pekín con el objetivo de cerrar acuerdos en sectores como la agricultura, la aviación y la inteligencia artificial, además de paliar las diferencias en áreas geoestratégicas conflictivas. El presidente republicano afirmó que Xi ha accedido a ayudar a abrir el estrecho de Ormuz y a comprar aviones Boeing y más petróleo y soja estadounidenses. Pero no ha habido anuncios oficiales.

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Preguntado sobre el tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino no confirmó ni desmintió las declaraciones de Trump. Esta cautela refleja el tono de la cumbre. Trump describió a Xi como un “gran líder” y “amigo”, pero Pekín fue más moderado.

El viernes, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que de la visita han surgido “muchas cosas buenas”, según afirmaron. “Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países”, celebró Trump, mientras Xi lo acompañaba por los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del gobierno chino junto a la Ciudad Prohibida en Pekín.

Donald Trump y Xi Jinping se estrechan la mano tras encontrarse luego de unos meses sin reunirse. Foto: AFP

Por su parte, Xi aseguró que fue una “visita histórica” y que, a día de hoy, ambas partes establecieron “una nueva relación bilateral, que es una relación de estabilidad estratégica constructiva”. En las calles de la capital, la gente también opta por la prudencia.

En una entrevista con Fox News tras concluir el primer día de la cumbre, Trump dijo que Xi aceptó varios puntos de la lista de objetivos de Estados Unidos. Sobre la guerra en Irán, el presidente estadounidense dijo que Xi le había asegurado que China no se dispone a ayudar militarmente a Teherán, que mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

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“Dijo que no suministraría material militar”, declaró Trump. “Le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz, y dijo: ‘Si puedo ser de alguna ayuda, estaré encantado de ayudar’”, añadió.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicó un comunicado en el que pide “un alto el fuego integral y duradero” en Oriente Medio y que se reabran las rutas marítimas “lo antes posible”. Más tarde, en una rueda de prensa, un portavoz de este ministerio no contestó a la pregunta de si China colaboraría en este tema.

Donald Trump y Xi Jinping mantuvieron un encuentro formal en Pekín. Foto: AFP

En la entrevista con Fox, Trump afirmó que Xi se ha comprometido a comprar “200 grandes” aviones Boeing. De camino a Estados Unidos en el Air Force One, agregó que el acuerdo incluía “una promesa de 750 aviones, lo que supondrá, con diferencia, el mayor pedido de la historia, si hacen un buen trabajo con los 200”. Además, según Trump, Pekín “quiere comprar” petróleo estadounidense y ha expresado interés en la soja.

China, principal cliente extranjero del petróleo iraní, compró pequeñas cantidades de petróleo estadounidense antes de que Trump impusiera aranceles el año pasado. Sin embargo, Pekín ha reducido drásticamente las compras de soja estadounidense y recurre a la brasileña. La cancillería también se abstuvo de confirmar o desmentir otros detalles.

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No se hicieron anuncios sobre los chips de Nvidia para inteligencia artificial, a pesar de que el director ejecutivo Jensen Huang formaba parte de los empresarios de la delegación comercial de Trump. Las empresas tecnológicas chinas tienen prohibido adquirir los chips más punteros de Nvidia, en virtud de las normas de exportación estadounidenses, destinadas, según Washington, a proteger la seguridad nacional.

Con información de AFP.