Latin Consumer Summit 2026: Segundo día del foro sobre consumo y comercio minorista latinoamericano

Este viernes, 15 de mayo, inició el segundo día de uno de los eventos más importantes en materia de consumidor, retail y marketing de la costa Este en Estados Unidos, se trata de la nueva versión del foro del consumidor latino que tiene lugar en la ciudad de Miami.

CEO de Diageo sobre futuro de cara a las elecciones en Colombia: “El consumidor es mucho más resiliente que la política”

La jornada inició con Jason Goldberg, director de Estrategia Comercial de Publicis Groupe, quien presentó su conferencia magistral titulada “AI — Reimagining the Shopper Journey”.

En esta charla, se habló sobre la inteligencia artificial no como concepto abstracto, sino aplicada directamente al proceso de compra.

Jason Goldberg, director de Estrategia Comercial de Publicis Groupe Foto: Grupo Ohla

Y es que el consumidor está investigando, descubriendo y comprando, influenciado por redes sociales que muchas veces están fuera del control de las personas, habló sobre cómo cambia el actuar para empresas que tienen que tener el stock correcto anticipándose para distribución de productos.

Uno de los panelistas, Bernardo Santana, CEO de Iberia Foods, habló sobre varios temas incluyendo la entrada al mercado norteamericano y como acoplarse a las tendencias globales.

Inicia el Latin Consumer Summit en Miami: el evento líder en tendencias y oportunidades en América Latina y EE.UU.

“Tener la claridad, no existe un mercado americano, existen diferentes mercados, Texas tiene mayor economía de México, por ejemplo, uno de los errores más comunes es pensar que es un mercado único”, aseveró.

“Tenemos accesos a muchos datos, pero la gran diferencia sigue siendo la ejecución, lo que va a diferenciar es la capacidad de conectar datos y ejecución”, dijo Santana.

“La inversión es importante u la visión de largo plazo, es un mercado gigante, muy competitivo pero lo importante es como entrar, aprender primero”, dijo el empresario.

Bernardo Santana, CEO de Iberia foods Foto: Grupo ohla

“Tu sabes qué está pasando en cada cadena, tenemos data para conocer, por cadena, por región, cada día cada minuto, información específica, el tema es cómo utilizar esos datos y generar cambios reales”, dijo.

Las tendencias en ventas están creciendo y lo importante es cambiar la ejecución con base en los datos que se están revisando.

Se trataron temas importantes durante los primeros paneles del día, el cambio en la velocidad y en la necesidad de entender a lo que ocurre por fuera como poder reaccionar de manera oportuna, es importante para las empresas tradicionales y modernas.

Uno de los objetivos de Iberia, según su CEO es expandir la marca a otras latitudes.

Bernardo Santana, CEO de Iberia foods, habló sobre varios temas Foto: GRUPO OHLA

“Seguir creciendo la marca Iberia y expandirse a la costa Este, creo también que e-commerce sigue creciendo y hay una pelea entre Walmart Connect, Walmart Plus y Amazon, sigue creciendo de manera acelerada. Estar conectado en estas dos plataformas es una de nuestras prioridades”, aseveró el empresario.

Durante el evento, se presentará Isaac Mizrahi, copresidente y CEO de Alma, quien abordará el mercado hispano en Estados Unidos desde los datos hasta la conexión cultural.

“El consumidor hispano es hoy la población que más crece en todo Estados Unidos”, señaló Antonio Mockenberg, CEO del grupo Ohla, organizador del evento.

El evento, que se lleva a cabo en la Universidad Internacional de la Florida, continua con el panel “LatAm to the U.S.: Success Stories and Hard Lessons” que reunirá a Sonsoles González, fundadora y CEO de Better Not Younger; Sebastián Mejía, vicepresidente internacional de Juan Valdez; Dan Calhoun, CEO del Cuervito Morado; y Joaquín Vilajuana, gerente regional en Norteamérica de Agrosuper.

El Grupo Ohla organiza el Latin Consumer Summit, que se lleva a cabo en la ciudad de Miami Foto: Grupo ohla

En estos escenarios se tratarán casos reales de expansión al mercado norteamericano, con sus logros y sus tropiezos.