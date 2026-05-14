“Si gana Cepeda, inversionistas van a sacar nuevamente su plata del país”: ​analista de riesgo de EE. UU. hace proyección sobre elecciones en Colombia

En medio del Latin Consumer Summit, uno de los foros más importantes del retail, marketing y consumo a nivel regional, SEMANA pudo hablar con John Price, director general de Americas Market Intelligence, sobre las elecciones en Colombia.

“Si Iván Cepeda llega a ganar en la primera vuelta, la historia va a juzgar muy duro a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”

Price hizo un análisis sobre el término del mandato del presidente Gustavo Petro en materia política y económica,

“Cepeda es alguien que ideológicamente está muy alineado con Petro, pero la diferencia es que Cepeda, como ser humano, es mucho más capaz, y eso de hecho le da más miedo al inversionista, porque es como si Petro pudiera realizar su visión”, aseveró.

John Price, analista internacional. Foto: Grupo Ohla

“El país sigue estando en manos de una clase inversionista que, si gana Cepeda, van a sacar nuevamente su plata del país”, dijo Price en entrevista con SEMANA.

“Creo que el presidente Petro mostraba su capacidad y talento como orador durante la campaña y aprovechaba lo que era una división económica fuerte del país a raíz del covid”, aseveró Price.

El experto aseguró que “donde él (Petro) cometió el error fue de seguir el discurso conflictivo y seguir inculpando a la clase rica, que provocaba una fuga de capital importante, de lo cual nunca se ha recuperado realmente Colombia”.

Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: SEMANA / Presidencia

“Colombia vivía del auge de exportaciones de carbón; hemos perdido 4 años de inversión necesaria para mantener la productividad necesaria del país”, dijo.

“Prometió 32 reformas y cumplió 1”, dijo el analista sobre el mandatario colombiano.

Las 10 frases más candentes de Mauricio Gaona sobre las elecciones, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

“En el caso de la Espriella, también podría ayudar a muchas industrias en el corto plazo por desregular, como el sector energético y hasta minería, pero con él habrá más conflicto a nivel de congreso”, aseveró Price.

“Paloma representando el centro político a lo mejor está mejor posesionada para cambiar legislativamente Colombia y hacer las reformas que necesita hacer porque ella puede ganar apoyo en un espectro más amplio”, dijo el analista.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella quieren ser los nuevos inquilinos del Palacio de Nariño. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“Estamos en un momento muy interesante en la historia de nuestra región”, dijo Pice, quien lleva 33 años analizando los mercados latinoamericanos y ha ayudado a empresarios a proteger su negocio trabajando con experticia en ciertos sectores.

Price hizo una comparación entre los años 2025 y 2026, sobre todo con los cambios de los cuatro meses: invasión en un país, incertidumbre en Estados Unidos, China y Europa y el avance en otros aspectos tras el covid.

Habló también de diferentes eventos geopolíticos que han tenido cero impacto en América Latina, pero que aun así las personas invierten tiempo en leer sobre lo que ocurre en el planeta y así se enfocan más en lo que ocurre en el mundo que en lo que ocurre en su misma zona.

El experto tuvo su intervención en el Summit Latin América en su día inaugural. Foto: Semana

“La región latinoamericana es una región que está expuesta a lo que ocurre afuera, sobre todo por la inversión en el exterior, préstamos internacionales que afectan directamente en el precio de la moneda, el valor del dinero fuera de la región”, dijo.