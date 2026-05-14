Estados Unidos comenzó a flexibilizar algunos de los procesos relacionados con la expedición de visas en medio de los preparativos para la Copa Mundial de la Fifa 2026, torneo que organizará conjuntamente con Canadá y México. Las modificaciones anunciadas por las autoridades estadounidenses buscan agilizar el ingreso de visitantes internacionales ante el alto flujo de viajeros esperado durante el evento deportivo más importante del fútbol mundial.

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La medida tomó relevancia especialmente entre ciudadanos latinoamericanos interesados en asistir al Mundial, debido a que Estados Unidos concentra la mayor cantidad de partidos y será sede tanto de encuentros decisivos como de la final del campeonato.

Uno de los principales cambios consiste en la eliminación temporal de un requisito clave dentro del proceso de renovación de visas para algunos solicitantes, y es que eliminará el requisito de pagar una fianza económica para quienes tengan entradas oficiales del Mundial y cumplan ciertos requisitos.

Habrá facilidad para quienes buscan ingresar a los Estados Unidos por el mundial. Foto: Alistair Berg/Getty Images - Ivan-balvan/Getty Images

Para poder entrar al país norteamericano, muchos de los visitantes debían pagar una fianza de entre 5.000 y 15.000 dólares antes de ingresar al territorio. Esto tenía el objetivo de reducir la permanencia irregular de extranjeros, ya que ese dinero funcionaba como una garantía para asegurar que los viajeros abandonaran el país dentro del tiempo autorizado.

Si la persona cumplía las condiciones de la visa y salía de Estados Unidos en la fecha establecida, el dinero era devuelto. Pero si incumplía las reglas migratorias, perdía completamente la fianza.

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La flexibilización hace parte de las estrategias implementadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos para reducir los tiempos de espera y acelerar los trámites migratorios antes del Mundial de 2026.

El Departamento de Estado ya había autorizado anteriormente programas de exención de entrevista para ciertos solicitantes de visas de turismo y negocios. Entre los criterios normalmente evaluados aparecen renovaciones dentro de períodos específicos, antecedentes migratorios favorables y ausencia de restricciones de seguridad o inadmisibilidad.

La Copa Mundial de la Fifa 2026 será la primera edición del torneo con 48 selecciones participantes y también la más extensa en cantidad de sedes y partidos. Estados Unidos albergará encuentros en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Dallas, Atlanta, Houston y Seattle.

El Mundial es el evento deportivo más importante del planeta, por ello se abren oportunidades para los turistas. Foto: Getty Images

En Colombia, el interés por asistir al Mundial también ha crecido debido a la expectativa alrededor de la Selección Colombia y la posibilidad de una alta presencia de aficionados latinoamericanos en territorio estadounidense.

Las autoridades de ese país también han insistido en que los viajeros deben utilizar únicamente canales oficiales para iniciar trámites y evitar intermediarios fraudulentos. La Embajada de Estados Unidos en Colombia mantiene habilitada la programación de citas y renovaciones a través de sus plataformas oficiales.