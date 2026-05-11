Estados Unidos está avanzando en una serie de ajustes a su sistema de visas de trabajo y residencia que podrían cambiar de forma significativa la manera en que se evalúan las solicitudes de migrantes laborales.

El cambio más relevante está en los criterios de selección: ahora el sistema daría mayor prioridad a perfiles altamente cualificados y con mejores condiciones salariales dentro de las ofertas laborales en el país.

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Nueva prioridad en visas: el salario y la calificación pesan más que nunca

El punto central de esta modificación es un ajuste en la forma en que las autoridades migratorias valoran a los solicitantes.

La llamada regla establece que, dentro de las categorías de visas de trabajo, tendrán mayor probabilidad de aprobación quienes cuenten con alta formación profesional, experiencia especializada y salarios más elevados ofrecidos por sus empleadores en Estados Unidos.

En términos prácticos, el sistema migratorio estaría transformándose en un modelo más selectivo. Dentro de este, no solo importa tener una oferta laboral válida, sino también el nivel de ingresos asociado al puesto y el perfil técnico del trabajador.

Esto busca priorizar lo que las autoridades consideran “talento altamente calificado” y con mayor impacto en la economía estadounidense.

Proceso de solicitud de visa de trabajo en Estados Unidos, un trámite que continúa siendo clave para migrantes que buscan oportunidades laborales en ese país. Foto: Getty Images

Cambia el sistema de evaluación para trabajadores extranjeros

El cambio implica una modificación en la lógica de evaluación de solicitudes.

Así, dos personas con una oferta de empleo similar podrían recibir decisiones distintas si una de ellas tiene mayor nivel educativo, experiencia más especializada o un salario más alto dentro del mercado laboral estadounidense.

Este enfoque se enmarca en una tendencia más amplia de reformas migratorias que buscan hacer más estrictos los filtros de admisión laboral.

Esto especialmente en programas de visas temporales de trabajo y en procesos que pueden conducir a la residencia permanente.

Más allá del ajuste técnico en los criterios de evaluación, este tipo de cambios refleja una transformación más profunda en la política migratoria de Estados Unidos.

Es una transición hacia un modelo en el que la migración laboral se gestiona como un sistema de selección de talento.

En ese escenario, los trabajadores extranjeros ya no compiten únicamente por una oferta de empleo válida, sino dentro de un mercado altamente competitivo.

El salario, la especialización y la formación académica pueden convertirse en factores decisivos para obtener una visa o avanzar hacia la residencia permanente.

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Las autoridades sostienen que el objetivo es mejorar la eficiencia del sistema y atraer perfiles estratégicos.

Sin embargo, expertos en migración han advertido que estos ajustes podrían aumentar la competencia entre solicitantes y elevar los estándares necesarios para obtener una visa de trabajo en Estados Unidos.