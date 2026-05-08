El mercado laboral de Estados Unidos volvió a superar expectativas en abril, con una creación de empleo mayor a la proyectada, según reportes del sector privado.

El dinamismo se concentró principalmente en servicios, salud y educación, en medio de señales mixtas sobre la economía.

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Salarios altos y empleo en EE. UU.: sectores que dominan la demanda laboral en 2026

En el mercado laboral de Estados Unidos (2026), los mejores sueldos y mayor demanda se concentran en tres grandes áreas: salud, tecnología/datos y oficios especializados.

Estas tendencias se repiten en reportes recientes del Bureau of Labor Statistics y análisis de empleo del país.

En salud, los salarios más altos están en profesiones como médicos especialistas, dentistas y enfermería avanzada.

Por ejemplo, los enfermeros practicantes (Nurse Practitioners) pueden ganar alrededor de 120.000 a 130.000 dólares anuales, y los dentistas superan fácilmente los 170.000 dólares.

Además, es uno de los sectores con mayor demanda por el envejecimiento de la población y la expansión de servicios médicos.

En tecnología, los mejores pagos están en roles como ingenieros de inteligencia artificial, desarrolladores de software, expertos en ciberseguridad y científicos de datos, como se indica en el portal guía de empleos Best Job Search Apps

En muchos casos, los salarios oscilan entre 110.000 y más de 180.000 dólares al año, especialmente en empresas grandes o posiciones senior.

También crecen con fuerza los oficios técnicos y de construcción, como electricistas, técnicos de HVAC, mecánicos aeronáuticos y supervisores de obra.

Aunque requieren menos estudios universitarios, pueden superar los 80.000 a 100.000 dólares, y tienen alta demanda por la falta de trabajadores calificados.

En general, el patrón es claro: los trabajos mejor pagados en EE. UU. hoy son los que combinan alta especialización, formación técnica o impacto directo en sectores críticos como salud, tecnología e infraestructura.

Los empleos mejor pagados en Estados Unidos se concentran en áreas de alta especialización como salud Foto: Europa Press via Getty Images

Fuerte repunte en creación de puestos en abril

De acuerdo con el ADP National Employment Report, las empresas privadas añadieron alrededor de 109.000 puestos de trabajo en abril, una cifra superior a las proyecciones del mercado y la más alta en varios meses.

Este resultado refuerza la idea de que el mercado laboral estadounidense sigue mostrando capacidad de adaptación, incluso en un entorno de menor crecimiento económico y mayores costos financieros.

Entre los sectores que más impulsaron la contratación estuvieron el de educación y salud, que concentró la mayor parte de las nuevas nóminas.

Según el desglose del informe, también hubo aumentos en comercio, transporte, servicios públicos, construcción y actividades financieras.

Esto evidencia una expansión relativamente amplia del empleo, aunque con fuerte concentración en servicios.

En paralelo, el dinamismo del sector salud ha sido clave en la estabilidad del mercado laboral en los últimos meses, manteniéndose como uno de los principales motores de generación de empleo en Estados Unidos.

Pese a este panorama positivo, algunos analistas advierten que la fortaleza del empleo podría estar concentrada en pocos sectores.

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Lo que deja ver señales de fragilidad en otras áreas de la economía, como la manufactura, que ha mostrado contracciones en ciertos indicadores.

Aun así, la estabilidad general del desempleo y la creación sostenida de puestos de trabajo refuerzan la percepción de un mercado laboral todavía sólido.