El Gobierno de Estados Unidos propuso aumentar hasta en un 75 % las tarifas para obtener la ciudadanía estadounidense, una medida que aún deberá superar el proceso de consulta pública.

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¿Cuánto costaría la ciudadanía estadounidense?

Obtener la ciudadanía estadounidense podría convertirse en un proceso mucho más costoso para miles de residentes permanentes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una propuesta que contempla un aumento de hasta 75 % en las tarifas de naturalización, además de eliminar la mayoría de las exenciones y descuentos que actualmente benefician a personas con recursos limitados.

La iniciativa hace parte de un paquete de cambios migratorios que ahora deberá surtir un período de comentarios públicos antes de una eventual entrada en vigor.

De aprobarse la propuesta, quienes presenten el Formulario N-400 en formato físico pasarían de pagar 760 dólares a 1.330 dólares, lo que representa un incremento de 570 dólares.

Para quienes realicen el trámite en línea, el costo subiría de 710 a 1.280 dólares.

Asimismo, aumentaría el valor de las apelaciones o solicitudes de reconsideración de una negativa de ciudadanía, cuya tarifa pasaría de 830 a 1.475 dólares.

La medida fue publicada por el DHS en el Registro Federal y permanecerá abierta a comentarios públicos durante 60 días antes de que pueda ser adoptada oficialmente. Mientras tanto, las tarifas actuales continúan vigentes.

El incremento de hasta 75 % en las tarifas de ciudadanía deberá superar un período de consulta pública antes de entrar en vigor. Foto: Getty Images - API / Montaje: Semana

Las razones detrás del aumento propuesto

La administración estadounidense sostiene que los costos actuales no cubren completamente el proceso de revisión y análisis de las solicitudes de naturalización.

Según el DHS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) depende en gran medida de las tarifas pagadas por los usuarios para financiar sus operaciones.

Por esto, considera necesario ajustar los valores para reflejar el costo real de los trámites.

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre organizaciones migratorias es la eliminación de programas que actualmente permiten reducir el costo de la naturalización para ciertos hogares de bajos ingresos.

La propuesta contempla eliminar las reducciones tarifarias disponibles para familias cuyos ingresos se encuentran dentro de determinados parámetros federales.

También desaparecerían la mayoría de las exenciones de pago, aunque se mantendrían las destinadas a miembros activos y veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La propuesta representa un giro frente a políticas que durante décadas buscaron mantener relativamente accesible el proceso de naturalización.

Estas son algunas de las preguntas imprescindibles para obtener la ciudadanía de Estados Unidos

Tradicionalmente, distintos gobiernos defendieron la idea de que la ciudadanía favorece la integración de los inmigrantes y fortalece su participación cívica dentro de la sociedad estadounidense.

Sin embargo, la administración actual considera que ese enfoque debe modificarse y sostiene que los solicitantes deben asumir plenamente los costos asociados a la evaluación de sus expedientes.