Reacción de Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez a la victoria de Colombia vs. RD Congo: “Bajémosle”

La victoria de la Selección Colombia contra RD Congo en el Mundial 2026 generó todo tipo de reacciones en la prensa deportiva. Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez, reconocidos periodistas colombianos, dieron su opinión sobre lo sucedido en Guadalajara.

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En términos generales fue un buen partido para la Tricolor, sin embargo, se viene el examen más importante frente a Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

"Bajémosle a la euforia insensata. Ganarle a los usbekos y congoleses estaba en el presupuesto. El partido contra Portugal es la clave. Ganar el grupo es la vía directa hacia una semifinal", escribió Mejía en su cuenta de X.

El experimentado comentarista asegura que “las exigencias” en el Mundial “van subiendo” mientras se superan fases. “Lo mejor es que hay con qué hacerlo”, agregó.

Esto dijo Carlos Antonio Vélez

Por su parte, Carlos Antonio Vélez destacó el rendimiento de la Selección Colombia en algunos pasajes del partido y la elección de los cambios por parte de Néstor Lorenzo.

"Los primeros 19 minutos excelentes... Muy raros en la Selección Colombia de los últimos dos años. Solo la brillante actuación del arquero del Congo impidió un merecido y amplio marcador a favor. Después de la pausa de hidratación volvimos a lo de siempre, cero profundidad e intercambio de ataques. En el segundo tiempo Lucho la tuvo y nada más hasta el gol... luego mal", analizó.

Según su opinión, hubo “manejo del resultado al punto que en la única llegada de ellos Camilo se tuvo que emplear a fondo para evitar el empate”.

“Nos reglamos por buscar un segundo gol cuando debíamos proteger lo que tanto costó conseguir... Al final por primera vez en años Lorenzo acierta en los cambios, mete a Quintero y a Córdoba cuando los reemplazados no daban más”, agregó.

Vélez considera que “Ya se hizo lo de trámite: clasificar a lo que sigue y por lo menos los primeros minutos demostraron que sí se puede jugar bien. Hay que repetirlo pero mucho mas tiempo”, sentenció.

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