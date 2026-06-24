Captan a James Rodríguez y lo que hizo tras ser cambiado vs. RD Congo en el Mundial 2026

James Rodríguez volvió a ser titular con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Néstor Lorenzo lo ubicó en el esquema inicial para el compromiso de la fecha 2 contra RD Congo.

En la mitad del campo, donde mejor sabe desenvolverse, el 10 jugó 57 minutos. Salió como uno de los mejores calificados del encuentro, con una puntuación de 8,0.

Para algunos aplicativos, fue el mejor de la cancha, luego de haber tocado 59 veces el balón, completar el 80 % de los pases, dar el 40 % de los centros y entregar cinco asistencias claves.

James Rodríguez jugó 57 minutos vs. RD Congo en el Mundial 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalán) Foto: AP Photo/Ricardo Mazalan

Desde el Pibe Valderrama, ningún jugador en la Tricolor había logrado ese último dato. El creativo de esa época lo hizo en Francia 1998; hoy en día, lo iguala James.

“James Rodríguez es el primer jugador de Colombia en crear cinco ocasiones de gol en un partido en la Copa del Mundo desde Carlos Valderrama contra Inglaterra en 1998 (5)”, reconoce la cuenta de datos OptaJose.

Cambio obligado

Para Néstor Lorenzo jamás parece ser sencillo tener que decidir sobre James y su salida del campo de juego.

En la parte complementaria, al ver que su rendimiento cayó con respecto a la primera mitad, el DT decidió que era momento de reemplazarlo por otro exquisito volante: Juan Fernando Quintero.

El de River Plate se quitó el peto, hizo trabajos precompetitivos y le recibió la banda de capitán a su colega y amigo personal desde infancia en Antioquia.

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Cuando salió, una cámara de la transmisión oficial siguió paso a paso a Rodríguez para ver sus gestos, sus primeras reacciones por el cambio y cómo vivió el desenlace de la victoria nacional por 1-0.

En cierto momento se le vio con rostro de preocupación; al parecer, miraba una de las pantallas para ver cuánto tiempo de juego restaba. Por fortuna, a pesar de que la espera se hizo larga hasta el pitazo final, valió la pena.

Colombia, con tres puntos en el bolsillo, la clasificación y la satisfacción de otra victoria, volvió a ver a James irse del estadio de Guadalajara sonriente.

Néstor Lorenzo reconoció a los integrantes de su mediocampo, entre los que estuvo el 10: “Con estos equipos tenés que encontrar espacios entre líneas. Teníamos que tener posesión con seguridad y jugaron un partidazo Arias, Lerma, Puerta, todo el mediocampo, hasta James”.

Halagos de James a JuanFer

Siempre ha sido un sueño frustrado para el aficionado colombiano ver la dupla de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Tal vez, la única vez que sucedió, fue ante Polonia en el Mundial 2018.

Por ahora, hay que aceptar que Lorenzo pone a uno o a otro. En esta ocasión, quien salió como figura por su aporte al gol fue el de River Plate.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero llevan una gran relación en la Selección Colombia. Foto: AFP or Licensors

En la zona mixta, a James le preguntaron por su compañero, al que llenó de halagos: “La zurda que tiene es única. Pocos la tienen. Entró bien”, reconoció, a pesar de su salida en medio del duelo con RD Congo.

“Cuando un equipo quiere ganar cosas, todos los que entran tienen que ayudar mucho”, concluyó James.