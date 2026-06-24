Definido el árbitro para Colombia vs. Portugal: tiene experiencia en finales del mundo y deja buenas sensaciones a la Tricolor

La Selección Colombia continúa su preparación para uno de los compromisos más exigentes de su participación en el Mundial de 2026. Luego de avanzar a la ronda de 16avos de final derrotando a la RD Congo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se alista para enfrentar a una de las selecciones más temidas del Mundial, en un duelo que definirá el liderato del grupo K y las aspiraciones del elenco cafetero.

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Por esta razón era fundamental conocer al árbitro de la contienda entre colombianos y lusos, y es que la FIFA confirmó a Alireza Faghani como juez central para el compromiso que enfrentará a ambas selecciones en una de las llaves más atractivas de esta instancia del torneo.

Experiencia de Alireza Faghani

Nacido en Kashmar, Irán, tuvo que emigrar al país oceánico, donde obtuvo su residencia y pasó a representar a la Federación Australiana y a la Confederación de Fútbol de Oceanía en competencias internacionales.

Faghani tiene basta experiencia en su labor, ya que es árbitro FIFA desde 2008 y ha pitado 555 cotejos en su carrera. El nacionalizado australiano ha sido juez en las dos Copas del Mundo de selecciones anteriores y es recordado por ser el árbitro de la final del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y PSG, que dejó el triunfo de los ingleses por 3-0. Como dato, es el árbitro de mayor edad convocado para esta Copa del Mundo.

El veterano árbitro sabe lo que es pitar una final del mundo, semifinales de Torneos FIFA y definiciones de la Champions Asiática. Foto: Tomada de X @Pipesierrar

El juez australiano no ha tenido experiencias dirigiendo a la Selección Colombia, sin embargo, su gran recorrido como juez lo ha llevado a pitar también instancias definitivas en torneos continentales, a dirigir compromisos de selecciones de kilates, como el Chile vs Alemania de semifinales de la extinta Copa Confederaciones, y arbitrar fuera de su liga local, en cotejos del fútbol árabe.

Cuerpo arbitral completo para Colombia vs. Portugal

El réferi oceánico estará acompañado por una terna mixta entre Ofc y Concacaf:

Asistente 1: George Lakrindis (Australia)

Asistente 2: Andrew Lindsay (Australia)

Cuarto árbitro: Héctor Said Martínez (Honduras)

Juez de reserva: Walter Enrique López (Honduras)

El partido ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, Vitinha, Fernandes y compañía se jugará el próximo sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. (hora colombiana) en el Estadio Hard Rock de Miami. Con los triunfos 3-1 ante Uzbekistán y 1-0 frente a Congo, el equipo de Néstor Lorenzo buscará con Faghani en la cancha sellar su clasificación como líder del grupo a la siguiente ronda.