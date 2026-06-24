Los cuatro posibles rivales de Colombia en dieciseisavos del Mundial 2026: se confirmó la lista

La Selección Colombia marcha con puntaje perfecto en el grupo K de la Copa Mundial de la Fifa 2026. El martes 23 de junio le ganó a RD Congo (1-0) y recuperó el liderato que había perdido a mediodía por la goleada de Portugal sobre Uzbekistán.

Aunque todavía falta el partido de la tercera fecha para culminar la fase de grupos, el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo ya visualiza los posibles rivales en dieciseisavos de final.

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Esta es la lista:

Ghana

Croacia

Senegal

Inglaterra

Si Colombia termina de líder en su grupo, se enfrentará a uno de los mejores terceros. Ahora mismo, ese cupo le pertenece a Croacia, aunque podría quedar en manos de Ghana o Senegal, dependiendo de los próximos resultados.

En caso de que la Tricolor termine en la segunda casilla del grupo K, su rival será el ganador del grupo L. Inglaterra es el que mejores opciones tiene de acabar en ese lugar; sin embargo, la tabla está abierta para Ghana o Croacia.

Todo se definirá el próximo sábado 27 de junio, cuando se disputen los últimos partidos de esta ronda. Mientras tanto, Lorenzo pone la mente en Portugal como el rival por vencer para conquistar el grupo K y tener un camino más sencillo sobre el papel.

“Hicieron un partidazo los muchachos, les agradezco el esfuerzo. Se mataron y siguieron el plan. Debimos ganar con más diferencia, pero los partidos son así. Fuimos justos ganadores”, expresó el técnico argentino tras la victoria sobre RD Congo.

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La sensación entre los jugadores es que hay material para soñar muy alto. “Aun con más ganas, con más hambre. Llevamos dos escalones de ocho y ahora pasar página, y pensar en lo que es Portugal”, declaró Daniel Muñoz, autor del único gol del partido.

“Acá nadie se puede relajar y ahora enfrentaremos a una gran selección. Ya estamos clasificados, pero eso nos marcará una pauta para lo que viene, enfrentarnos a una selección histórica como Portugal”, mencionó Juan Fernando Quintero.

Daniel Muñoz celebró su gol con Luis Díaz y Dávinson Sánchez. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Hay máxima confianza en el proceso y en el trabajo hecho hasta ahora en la Copa del Mundo. Aunque Portugal parte como favorita de los medios internacionales, Colombia ofrece resistencia por sus victorias ante Uzbekistán y RD Congo.

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La Tricolor es de las pocas selecciones que han ganado sus dos partidos en este Mundial 2026. En ese selecto grupo también están México, Estados Unidos, Alemania, Francia y Argentina.

Portugal empezó con pie izquierdo frente a los congoleños, otro factor que permite ilusionarse con una victoria colombiana en el Hard Rock Stadium de Miami. Dicho compromiso se jugará el próximo sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. (COL), en simultáneo con el duelo de Uzbekistán vs. RD Congo.