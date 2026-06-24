La opinión del Pibe Valderrama sobre Colombia vs. RD Congo: dijo el detalle que no le gustó

La Selección Colombia volvió a ganar en su segundo partido contra RD Congo por la fase de grupos del Mundial 2026. Aunque costó encontrar el gol, una genialidad de Juan Fernando Quintero le liberó el espacio a Daniel Muñoz para que la mandara a guardar.

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Carlos Valderrama, legendario volante de la Tricolor, comentó el partido en ‘Fútbol de Primera’ y dio su opinión sobre el desempeño de los jugadores.

Después de finalizar el primer tiempo, el ‘Pibe’ quedó preocupado por las ocasiones desperdiciadas en el arco de Lionel Mpasi. “Colombia ha jugado bien, ha puesto condiciones, pero yo pienso que a veces se ha desesperado a tirar pelotazos. Ese no es el juego del fútbol colombiano, cuando juega corto, cuando pone condiciones, el equipo ha generado opciones de gol”, dijo.

Luego pudo celebrar

Afortunadamente para el Pibe Valderrama y toda la afición colombiana, el equipo de Néstor Lorenzo corrigió esos detalles para encontrar el gol en los pies de Muñoz.

Finalizado el compromiso en Guadalajara, subió otro video a redes sociales acompañado por su esposa Elvira Redondo. Un poco más tranquilo por el resultado, felicitó a los jugadores de la Selección Colombia y celebró la clasificación a dieciseisavos de final.

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“Esta es la Selección, esta es la Selección Colombia. Se encontró con un buen arquero, pero el equipo jugó muy bien. Mejor que el primer partido”, apuntó.

Valderrama considera que “el primer partido” siempre cuesta más que el resto. “Es bravo y más en estos campeonatos cortos. A pesar que en el primer partido ganamos no se jugó tan bien, en el segundo estuvo más suelto”.

“Están trabajando en equipo, eso es lo que se dice. El equipo está bien, hoy jugaron bien”, agregó el legendario mediocampista de la Selección Colombia.

Eligió como figura a Dávinson Sánchez

El Pibe prefirió no hablar sobre el arbitraje, que anuló un gol de Luis Díaz por supuesta falta antes de la definición. “¿Pa qué vamos a hablar del árbitro? Vamos a hablar de la Selección Colombia, que jugamos bien", señaló.

“Aquí hay VAR. Si el árbitro se equivoca ahí está el VAR. ¿Para qué vamos a hablar nosotros del árbitro si ganamos jugando bien? Hay que destacar a los muchachos", dijo.

La figura del partido para el Pibe Valderrama no fue Daniel Muñoz. “Dávinson Sánchez y el público de Colombia. Esta hinchada se pasó de calidad, estamos de locales en México”, sentenció.

“Ya estamos clasificados, jugamos bien y viva Colombia. Hemos tenido una semana buena y ganó Colombia”, finalizó haciendo referencia a la victoria de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.