La queja del Pibe Valderrama tras el partido de Colombia vs. Uzbekistán: no todo fue alegría

Carlos Alberto Valderrama, leyenda de la Selección Colombia, analizó el debut de la Tricolor en el Mundial 2026 y lo que dejó el partido frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca.

Aunque quedó contento por haber obtenido los tres puntos, el Pibe considera que Colombia tiene jugadores para demostrar mejor fútbol en esta Copa del Mundo.

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Valderrama considera que fue un partido “regular” del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. “Lo bueno de esto es que ganamos, empezar ganando en el campeonato mundial te da respiro. Pero podemos jugar mejor, tenemos jugadores para jugar mejor”, expresó en su cuenta de Instagram.

“Esta Selección juega mejor de lo que jugó hoy, pero bueno yo estoy contento porque ganamos. En estos campeonatos cortos hay que ganar el primer partido y Colombia lo hizo”, apuntó.

La Tricolor ganó 3-1 con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. El descuento de Uzbekistán fue obra de Abbosbek Fayzullaev, aunque con cierta responsabilidad del arquero Camilo Vargas.

“Hay que corregir muchas cosas. Pienso que el equipo tiene mucha técnica para perder el balón, pierde el balón mucho. Colombia no tiene que jugar pelota larga, tiene que jugar pelota al pie, pero rápido y movimiento, le faltó movimiento”, analizó el Pibe.

El gran pecado, según su opinión, es haber “regalado” ese gol que le dio alas a Uzbekistán para creer en el empate cuando el trámite estaba controlado. “El examen lo pasamos que era lo que queríamos”, afirmó.

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“La conclusión es que Colombia puede jugar mejor, eso es lo que me dejó el partido. Tranquilidad porque ganamos y ganamos bien”, agregó.

Corregir con la victoria es un buen síntoma de cara al partido frente a RD Congo, programado para el próximo martes en Guadalajara. “Estamos tranquilos, ganamos 3-1 y vamos para adelante”, aseguró Valderrama.

La Selección Colombia protagonizó un vibrante duelo frente a Uzbekistán con un resultado positivo en el Mundial 2026. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Así celebró el gol de la victoria de Colombia el atacante Luis Díaz, quien marcó su primer gol en un Mundial, en la victoria de la Tricolor 2-1 sobre Uzbekistán. Foto: Copa Mundial Fifa

“Vamos ganando y vamos primeros del grupo. Faltan siete exámenes, ya pasamos uno. Yo creo que nosotros tenemos equipo para llegar a la final. Son ocho exámenes y pasamos uno”, sentenció.

Para el Pibe Valderrama, Luis Díaz fue el mejor jugador de la cancha, opinión con la que coincidieron los delegados de la Fifa. “Lucho hizo pasegol y metió el gol. Mantuvo el ritmo del partido, me gustó también Gustavo Puerta, pero Lucho se lo lleva porque metió pasegol y gol”, finalizó.

Valderrama ha sido un abanderado del proceso de Néstor Lorenzo y estuvo acompañando a la Selección Colombia en la Copa América de 2024. Aunque en este partido no fue al Estadio Azteca, muchos hinchas sí llevaron su imagen en camisetas o pancartas y hasta fueron disfrazados con la icónica cabellera por la que es internacionalmente conocido.