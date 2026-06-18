¿Qué pasó con el camarógrafo de Colombia vs. Uzbekistán? Video revela cómo salió del Estadio Azteca

En el partido de Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026 no hubo lesionados dentro del campo, sin embargo, uno de los camarógrafos terminó en ambulancia tras ser embestido por el defensor Abdukodir Khusanov.

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Sobre los 34 minutos de partido, Luis Díaz lanzó una pelota a la banda izquierda y corrió a toda velocidad para ganarle la carrera al rival.

Lucho alcanzó a puntear la pelota antes de recibir la falta de Khusanov, que en su intento por detener al colombiano arrasó con todo y se llevó por delante al encargado de la cámara.

Rápidamente, los servicios médicos de la Fifa atendieron al trabajador afectado y decidieron sacarlo del estadio el ambulancia mientras el partido seguía su curso.

Un espectador desde la tribuna alcanzó a grabar el momento en que el camarógrafo era retirado del estadio, sin embargo, los videos fueron reclamados por derechos de autor.

@canal6col ¿Vieron lo del camarógrafo?😱 Quedó lesionado luego de la falta a Luis Díaz ♬ sonido original - Canal 6 Col

Lo cierto es que la caída del camarógrafo se hizo viral a nivel internacional y muchos preguntaron por su estado de salud, teniendo en cuenta que en el resto del partido no volvió a aparecer en esa zona.

De hecho, a partir de ese momento no hubo planos en planta baja para la transmisión oficial.

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Afortunadamente, el camarógrafo fue atendido de manera oportuna por los paramédicos y salió entre aplausos del Estadio Azteca.

Lo que si dejó fue una de las imágenes más impresionantes de este Mundial. El golpe fue a tal punto que la cámara se levantó por los aires y durante unos segundos se alcanzó a ver totalmente desenfocado el partido de Colombia vs. Uzbekistán.

Tarjeta amarilla para Khusanov

Producto de esa jugada, el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro Anthony Taylor. Antes ya había cometido otra falta sobre Johan Mojica que también merecía la amonestación en el minuto 4 de partido.

En el partido de Colombia contra Uzbekistán solo hubo dos jugadores amonestados, uno de cada equipo, en cumplimiento de la sugerencia que le hizo la Fifa a sus árbitros para esta Copa del Mundo. Taylor no tuvo mayores retos arbitrales y tampoco fue necesaria la intervención del VAR, que ahora puede tomar decisiones en otros aspectos diferentes a la expulsión, el gol o la identificación de infractores.

Tanto los tres goles de Colombia, como el descuento de Uzbekistán, estuvieron fuera de polémica. En el tanto de Daniel Muñoz se revisó su posición en el momento del pase de Luis Díaz y se encontraba totalmente habilitado para definir.