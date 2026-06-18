Esta fue la emotiva reacción de Falcao a los goles de la Selección Colombia: “Nunca se podrá sacar la camiseta”

Radamel Falcao García, el mítico delantero de nuestra Selección Colombia, afrontó su primer reto en su nueva faceta como comentarista, y lo hizo con una prueba de nervios, el debut de la Tricolor frente a Uzbekistán en el Mundial 2026, tras ocho años de ausencia de la cita orbital.

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El ‘Tigre’, ahora en las cabinas de ESPN, acompaña a Fernando Palomo y Carlos Valdés en las narraciones del certamen. Por ello, se hizo viral su reacción a los goles del combinado nacional.

Como si estuviera en el terreno de juego, Radamel gritó, alzó el puño y se abrazó con Valdés, con quien compartió esa recordadísima eliminatoria rumbo a Brasil 2014, donde se consagró como el mejor ‘9′ del mundo.

Adicionalmente, en la narración del canal internacional, la voz de Palomo se vio opacada en breves momentos por los estremecedores gritos de Falcao, quien se sintió como un hincha más entre los más de 70.000 que estaban congregados en el templo del fútbol mexicano.

Respecto al compromiso, Falcao compartió su opinión sobre la nómina que plantearía para el partido contra la República Democrática del Congo: “Respecto al trabajo de los entrenadores, cuando encuentran ese once que fluye, que gana, es difícil cambiarlo. Si no es por una necesidad externa, los jugadores van a ser los mismos”.

Otro de los momentos que se movilizó en redes sociales fue la antesala del compromiso entre cafeteros y uzbekos, en la que Radamel Falcao tuvo un momento fraterno con Maluma. El artista halagó la presencia del jugador: “Divino, mirá cómo le queda ese traje de hermoso. Comentarista mejor”.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Por ejemplo, una de las cuentas de análisis arbitral más importantes de X, @Juezcentral dijo: “De las mejores secuencias de la noche. El gran Radamel Falcao celebrando el tercer gol de Colombia en las tribunas del Azteca. Miren la emoción. El Tigre está ahora como comentarista, pero nunca se podrá sacar la camiseta de Colombia. Falcao siempre será uno de los nuestros”.

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la victoria de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial: “Jugando mal”

Falcao fue una inspiración para millones de colombianos que alguna vez desearon patear un balón con la misma solvencia y eficacia que él. Por ello, el propio tigre comparó la definición de Daniel Muñoz con las que hacía en sus mejores tiempos, y en rueda de prensa, una periodista del canal que trabaja con Radamel, le preguntó si había definido como él; esto respondió:

“Definí como un ‘9′ de área. Lo único que hago es tirar una diagonal, el pase de Lucho yo creo que es perfecto y al final lo único que hago es tirarme. La empalmé de una manera especial, como cuando me tiro contra España”.