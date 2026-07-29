El Mundial: cuando el liderazgo y la estrategia salen a jugar

En la Copa Mundial 2026 vimos mucho más que fútbol.

Pocos escenarios concentran identidad nacional, economía, diplomacia y poder. Una vez más, el Mundial demostró que el talento compite, pero la estrategia define quién avanza.

Joseph Nye definió el soft power como la capacidad de influir a través de la atracción y la legitimidad, más que mediante la imposición. Pocas vitrinas representan mejor ese concepto que la Copa Mundial. Más allá del espectáculo, este torneo pone a prueba el liderazgo, la estrategia y la ejecución bajo presión.

La fatiga estratégica de Colombia: un país reaccionando a todo y anticipándose a nada

La remontada de Argentina frente a Egipto fue una demostración de ello. A once minutos del final perdía 2-0 y el partido parecía resuelto. Sin embargo, el equipo no renunció a su identidad ni permitió que la urgencia reemplazara su forma de competir. Ajustó, mantuvo su estructura y terminó imponiéndose 3-2. La diferencia no estuvo solo en el talento, sino en una cultura competitiva capaz de leer el momento sin perder el objetivo. Argentina entendió que el marcador era adverso, pero nunca confundió el resultado parcial con el desenlace.

Ese mismo día, en otra cancha, Colombia frente a Suiza dejó una lección diferente. Luego de competir con intensidad, pero sin la eficacia necesaria, llegó a la definición por penales y quedó eliminada por un margen mínimo. En escenarios de alta competencia, las diferencias rara vez son amplias. La ejecución, el control emocional y la respuesta bajo presión terminan separando a quienes avanzan de quienes se quedan en el camino.

El liderazgo que hoy Colombia necesita no es populista: es competente

Las organizaciones no son distintas. Los mercados cambian, la presión aumenta y la ventaja competitiva está en desarrollar capacidades organizacionales que permitan interpretar el entorno y ejecutar para alcanzar la meta.

El Mundial también deja una lección de comunicación estratégica. El mensaje de Argentina sobre las Islas Malvinas y la presencia de Donald Trump, el rey Felipe VI de España y otras figuras globales en la final reflejan cómo cada símbolo, cada postura y cada interacción generan impacto. La misma lógica aplica a cualquier organización: si tu marca estuviera jugando un partido frente al mundo, ¿qué estaría comunicando? ¿Está proyectando el mensaje correcto?

Más allá del resultado, el verdadero aprendizaje ocurre detrás de esos noventa minutos. Hay ciencia, preparación, análisis, tecnología, liderazgo y mentalidad detrás de los equipos extraordinarios, y también detrás de otros que, pese a su talento, nunca logran consolidarse.

El fútbol se parece mucho más a una organización de lo que creemos. Todos entran a la cancha, pero no todos entienden cuál es su papel para alcanzar el objetivo. Hay quienes buscan ser la figura; otros entienden que el protagonismo individual solo tiene sentido cuando fortalece al equipo.

Como ocurre en las organizaciones, pocas veces se compite con el equipo ideal. Siempre habrá ausencias, bajo rendimiento, decisiones difíciles o cambios inesperados; incluso jugadores que, por sus malas prácticas, terminan siendo expulsados. La diferencia no está en esperar el escenario perfecto, sino en desarrollar la capacidad de adaptarse sin perder el rumbo. A veces no alcanza para levantar la copa, pero sí para llegar más lejos. Otras veces, la mentalidad correcta, la disciplina y la ejecución terminan ganando campeonatos.

Al final, no se trata solo de ganar un partido. Se trata de construir capacidades organizacionales, formar mejores equipos y volver a competir con más experiencia, más disciplina y una estrategia mejor ejecutada.

El Mundial se juega cada cuatro años. Las organizaciones compiten todos los días. Y, al igual que en el fútbol, el talento disputa el partido, pero la estrategia define quién lo gana.

Nazly Riveros Rodríguez, consultora estratégica