Ferran Torres anotó el gol del Mundial y rescata perros: la otra vida del héroe de España que nadie conocía

Hay goles que cambian partidos y otros que cambian carreras, pero el gol que metió Ferrán Torres en el alargue de la final del Mundial 2026 para darle a España su segunda estrella frente a Argentina es de los segundos. Sin embargo, lo que pocos saben es que, mucho antes de ese remate que hizo victorioso al país europeo, el delantero del Fútbol Club Barcelona ya era campeón en otra cancha, en la del rescate animal.

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El amor que le tiene a los perros no es algo reciente, viene de su infancia en Foios, Valencia. A los diez años de edad adoptó a Rex, un pastor alemán que dejó una huella tan profunda en su vida que tanto él como su hermana se lo tatuaron para recordarlo siempre.

Esa pérdida no lo dejó indiferente, pues desde entonces se prometió hacer todo lo posible para evitar que otros animales sufrieran abandono o maltrato.

Este compromiso fue creciendo con el paso de los años y tomó una forma correcta. En el año 2021 se convirtió en el primer embajador de la Wild at Heart Foundation, una organización internacional dedicada al rescate, la esterilización y adopción responsable.

La fundación trabaja en varios países del mundo y según sus estimaciones podrían existir hasta 600 millones de perros sin hogar en todo el planeta, una cifra que el futbolista no duda en repetir para que la gente entienda la dimensión del problema.

El jugador se ha convertido en una de las caras más visibles del fútbol de élite en la lucha contra el abandono y el maltrato animal.

Y no se queda solo en prestar su imagen, Ferran durante sus vacaciones suele dedicar tiempo a rescatar perros abandonados, cubrir los gastos veterinarios de su recuperación y ayudarlos a encontrar una familia adoptiva.

Ferran Torres, goleador de España en el Mundial, dedica parte de su vida a rescatar perros. Foto: Instagram: @fundacionanimalrescue

En su casa, la historia es bastante similar. Hoy en día vive con tres perros rescatados: Minnie, Luna y Milo, este último encontrado en las calles de Bulgaria.

Incluso su vivienda en Gavà, cerca de Barcelona, fue diseñada pensando en ellos, con amplios espacios para que puedan jugar y moverse con libertad.

Estos animales cumplen un rol vital en su salud mental. Estando inmerso en la alta exigencia del fútbol profesional y a la disciplina en los entrenamientos diarios, el delantero encuentra en sus mascotas el refugio perfecto para desconectar.

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Este jugador, que conquistó a cientos en su país de origen y a miles en el resto del mundo debido a su anotación y su forma de ser, además de apoyar económicamente a refugios, impulsa campañas de adopción responsable y utiliza el alcance de sus redes sociales para concientizar sobre el bienestar animal.