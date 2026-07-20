La comunidad de la Institución Educativa Técnica El Bicentenario, ubicada en el municipio de Funza, Cundinamarca, confirmó el fallecimiento de Muelitas, una perrita que durante varios años habitó en las instalaciones del plantel.

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El animal, que se había convertido en símbolo de convivencia y cuidado colectivo para estudiantes, docentes y personal administrativo, murió debido a complicaciones de salud, lo que motivó un homenaje público y la creación de un espacio de memoria en la institución.

De acuerdo con la información difundida por el Bioparque Funbra, una fundación sin ánimo de lucro dedicada al rescate y la protección de fauna vulnerable en la región, la permanencia de Muelitas en el colegio fue el resultado de un esfuerzo conjunto.

Hace algunos años, una rescatista local identificada como Rocío gestionó los permisos necesarios para que la perrita pudiera quedarse de manera permanente en el centro educativo, lugar que el propio animal había adoptado como su entorno habitual.

A partir de ese momento, la institución asumió la corresponsabilidad de su cuidado, facilitándole una casa, alimentación adecuada y el seguimiento veterinario requerido para garantizar su bienestar.

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Según destacó Funbra en sus canales oficiales, este proceso permitió que la presencia del animal se transformara en una herramienta pedagógica para la enseñanza de valores relacionados con el respeto, la compasión y la protección de los animales entre los estudiantes del municipio.

La dirección de la Institución Educativa Técnica El Bicentenario emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública y a su comunidad escolar en el que precisó las causas del deceso del animal.

“Informamos a toda la Comunidad Educativa que Muelitas, nuestra querida mascota, falleció a causa de una enfermedad degenerativa neuronal”, señaló la institución en la circular, en la cual se enfatizó el carácter noble del animal y el afecto que recibió de las familias vinculadas al plantel.

Tras conocerse el deceso, exalumnos, vecinos del sector y antiguos trabajadores del colegio compartieron testimonios en plataformas digitales.

Los mensajes recordaron tanto su presencia constante en los pasillos de las diferentes sedes del colegio, como la sede María Inmaculada, como los rasgos particulares de su temperamento.

Algunos usuarios hicieron alusión, con un tono de nostalgia y humor, a su carácter territorial, señalando que la perrita solía incomodarse cuando intentaban tocarle las orejas o cuando transitaban otros animales cerca de su entorno.

Como parte de las honras fúnebres y los actos de reconocimiento, los integrantes de la comunidad educativa adecuaron un jardín en memoria de la mascota dentro de las instalaciones del colegio.

El propósito de este espacio, según los promotores de la iniciativa, es consolidar un recordatorio físico sobre la importancia del cuidado comunitario de los animales en condición de vulnerabilidad o abandono.

Por su parte, los voceros del Bioparque Funbra reiteraron que el caso de esta perrita representa un modelo de gestión aplicable a otros entornos urbanos e institucionales de Cundinamarca.

La organización enfatizó que el bienestar de la fauna doméstica desprotegida no debe recaer exclusivamente de forma individual, sino que se potencia cuando interactúan de manera articulada los rescatistas autónomos, las autoridades académicas y la ciudadanía en general.

El plantel educativo informó que en los próximos días se compartirán los detalles logísticos correspondientes a la disposición final de sus restos.