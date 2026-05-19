El “Álbum Panini” de perros rescatados en Colombia:“El equipazo de Colitas Felices”

A pocos días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Fundación Colitas Felices, un refugio de animales ubicado en el municipio de Chocontá, Cundinamarca, implementó una estrategia de difusión digital orientada a incentivar la adopción responsable de caninos. A través de sus canales oficiales, la organización presentó una campaña basada en un álbum de láminas coleccionables, similar al tradicional formato de Panini, donde los protagonistas son los perros que actualmente alberga la institución.

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La iniciativa busca visibilizar la situación de abandono que afecta a miles de animales en el departamento y ofrecer una alternativa de apoyo económico para la sostenibilidad del refugio.

De acuerdo con la información divulgada por la fundación en sus redes sociales, cada una de las “figuritas” digitales detalla las características técnicas del animal, tales como su nombre original, edad, peso y un apodo inspirado en figuras de la Selección Colombia masculina de fútbol. El plantel, denominado de manera simbólica como el “Colitas Felices Fútbol Club”, incluye perfiles específicos para facilitar el proceso de selección de los posibles adoptantes.

Entre los animales presentados en la campaña se destacan Paco, a quien apodan “Luchito Díaz”; un canino registrado directamente como James Rodríguez; “Expresso” Suárez; John “el tímido” Arias; e Isabel “La Roca”, una perra de 13 años que representa a los animales de la tercera edad, quienes suelen registrar menores tasas de adopción en el país.

“Estas láminas nunca las verás repetidas. Cada peludito es una edición especial”, señalaron los voceros de la organización en la descripción del proyecto, enfatizando la singularidad de cada ejemplar y la importancia de asumir un compromiso a largo plazo al momento de acoger una mascota.

La campaña no se limita exclusivamente a quienes tienen la capacidad locativa y económica de adoptar un animal de forma permanente. Conscientes de las limitaciones de espacio de muchos ciudadanos, la Fundación Colitas Felices integró un modelo de apadrinamiento.

Según el esquema publicado por la entidad, las personas que realicen aportes económicos destinados a cubrir los costos de alimentación, atención veterinaria y manutención general del refugio reciben las láminas en formato virtual. “Recibe ya mismo las láminas online de nuestro equipazo al convertirte en padrino o madrina de nuestra fundación”, explicaron los organizadores en sus canales de difusión.

Adicionalmente, el programa establece un compromiso de rendición de cuentas y seguimiento, mediante el cual los padrinos reciben un reporte mensual con fotografías y videos a través de la plataforma WhatsApp, permitiendo verificar las condiciones de vida y el estado de salud del animal seleccionado.

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El uso de herramientas creativas y de mercadeo digital por parte de los refugios responde a una problemática estructural en Colombia. Según estimaciones previas de las autoridades ambientales y de protección animal, el abandono de mascotas en las zonas rurales y periféricas de Cundinamarca se incrementa debido, entre otros factores, a la falta de programas masivos de esterilización y a la insuficiencia de recursos de las veedurías locales.

Municipios como Chocontá, ubicados sobre corredores viales principales, suelen registrar un flujo constante de animales abandonados en carreteras. Iniciativas como el álbum digital de Colitas Felices buscan mitigar el impacto financiero que asumen los particulares al suplir las funciones de los centros de bienestar animal institucionales, apelando a la coyuntura del evento deportivo global para captar la atención de la ciudadanía.