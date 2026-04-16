Un grupo de animalistas desarrolló un masivo rescate de perros y gatos en un predio ubicado en Duitama, Boyacá. Seis fundaciones se unieron para salvar la vida de 104 de animales, entre los que se cuentan aproximadamente 40 perros y 60 gatos. Entre las hembras varias están embarazadas, por lo que esa cifra podría ser mucho mayor en cuestión de semanas.

El caso fue reportado por los vecinos a la fundación Protección Animal Mi Mejor Amigo, asociación que se contactó con las autoridades de Duitama para conocer las condiciones del predio donde se encontraban esos seres sintientes. La Alcaldía ya tenía conocimiento del caso.

Rescate animales Foto: Semana

Los seres sintientes estaban en una casa de dos pisos en la que una mujer estuvo acumulando mascotas que vivían entre sus excrementos, eran alimentadas con sopa y estaban hacinados en las habitaciones de la vivienda. Sus rescatistas relatan que al llegar los caninos y felinos tenían miedo de las personas.

La vivienda fue objeto de una intervención por parte de las autoridades. Luego, las fundaciones comenzaron a sacar cada animalito para verificar sus condiciones de salud y meterlos en guacales en los que fueron transportados a Bogotá.

En el rescate participaron las fundaciones Dejando Huella, Dogs and Hugs, Por Amor a Rocky, Animal Love, Milagrinos, Alma Perruna y Colectivo Villabigotes. Cada una de estas necesita recaudar al menos 4 millones de pesos para solventar los gastos básicos de atención en salud y alimentación de los 104 animales rescatados.