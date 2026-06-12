La impactante razón por la que una caja de cartón supera cualquier juguete lujoso para un gato

Mientras muchas personas invierten dinero en juguetes sofisticados, rascadores de lujo y accesorios tecnológicos para consentir a sus gatos, existe un objeto sencillo y económico que sigue siendo el favorito de estos animales: una simple caja de cartón.

¿Qué es la regla 3-3-3 para gatos y cómo aplicarla en su adopción?

Aunque para los humanos puede parecer un elemento no muy atractivo, expertos en comportamiento felino afirman que su fascinación tiene explicaciones relacionadas con la seguridad, el instinto y el bienestar emocional.

Según mencionan, las cajas de cartón representan mucho más que un lugar para esconderse.

Para los gatos, estos espacios funcionan como refugios donde pueden observar su entorno sin sentirse expuestos.

Esta necesidad proviene de su naturaleza tanto depredadora como presa, una combinación que los lleva a buscar lugares protegidos desde donde puedan vigilar lo que ocurre a su alrededor.

¿Por qué los gatos prefieren jugar con las cajas de cartón? Foto: Getty Images

Los especialistas manifiestan que los felinos suelen sentirse más tranquilos cuando cuentan con espacios cerrados que les permitan aislarse del ruido, las visitas inesperadas o cualquier situación que perciban como estresante.

En ese sentido, una caja se convierte en una especie de zona segura que contribuye a reducir la ansiedad y aumentar la sensación de control sobre el entorno.

Otro factor que explica este comportamiento está relacionado con la temperatura. El cartón actúa como un excelente aislante térmico, ayudando a conservar el calor corporal.

Debido a que los gatos prefieren ambientes más cálidos que los seres humanos, las cajas pueden ofrecerles un espacio cómodo para descansar durante largos periodos.

Que los gatos prefieran jugar con cajas y no con juguetes costosos, tiene una explicación. Foto: Getty Images

Además de servir como refugio, las cajas estimulan el juego y la exploración. Los gatos suelen utilizarlas para esconderse, saltar, acechar objetos o simplemente descansar mientras observan lo que sucede alrededor.

Esta combinación de entretenimiento y seguridad convierte al cartón en un recurso especialmente atractivo para ellos.

Los expertos también destacan que el interés por las cajas aparece en gatos de distintas edades, razas y tamaños.

Incluso aquellos que cuentan con numerosos juguetes suelen mostrar una marcada preferencia por estos espacios improvisados, lo que demuestra que sus necesidades emocionales e instintivas muchas veces pesan más que el valor económico de un accesorio.

Veterinarios lo advierten: dejar que un gato salga solo a la calle reduce su esperanza de vida a 7 años

Por esta razón, las personas que viven con gatos no necesariamente deben realizar grandes gastos para que se diviertan en su entorno.

En ocasiones, una caja de cartón vacía puede ofrecer más beneficios que un juguete costoso. Lo que para una persona parece un simple empaque desechable, para un gato puede convertirse en un refugio, un escondite, un lugar de descanso y una fuente constante de diversión diaria.