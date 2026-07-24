¿Qué le quiere decir su gato? El significado de sus posturas y lenguaje corporal

Los gatos son animales misteriosos y que guardan un gran enigma, pero aprender a conocerlos y entender su lenguaje es clave para establecer mejores vínculos con estas mascotas.

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El portal Experto Animal indica que para interpretar correctamente lo que un felino intenta comunicar, es necesario observar el conjunto de sus señales, como la postura del cuerpo, la mirada, los movimientos de la cola, las orejas y las vocalizaciones, ya que cada una adquiere significado cuando se analiza en conjunto.

Además, los gatos expresan sus emociones de manera muy diferente a otras mascotas, especialmente a los perros. Su comportamiento suele ser más sutil y muchas veces tienden a ocultar el dolor, el miedo o el malestar.

Por ello, interpretar adecuadamente su lenguaje corporal resulta fundamental para comprender su estado de ánimo, detectar posibles problemas de salud y fortalecer el vínculo de afecto con el animal. Estas son algunas de las posturas más frecuentes y su significado.

La posición de las orejas de los gatos habla de su estado de ánimo. Foto: Getty Images

La importancia de las orejas

Los especialistas aseguran que las orejas son una de sus principales herramientas de comunicación. Cuando las mantienen erguidas y hacia adelante, suelen estar atentos, curiosos o relajados, pero si las inclinan hacia los lados o las llevan hacia atrás, pueden estar manifestando incomodidad, miedo o una actitud defensiva frente a una situación que les genera estrés.

La postura del cuerpo también ofrece pistas sobre su estado de ánimo. Si al intentar acariciarlo arquea ligeramente la espalda y se acerca a su mano, es una señal de confianza y de que disfruta el contacto. Por el contrario, si encoge el cuerpo o se aleja, probablemente prefiera mantener la distancia y no recibir caricias en ese momento.

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Otra parte del cuerpo clave es la cola. Si permanece erguida, generalmente refleja tranquilidad, confianza o entusiasmo. Si el pelo de la cola se eriza, puede significar que el gato está asustado o se siente amenazado.

Cuando el michi esconde su cola entre las patas, suele asociarse con ansiedad, inseguridad o sumisión, mientras que un movimiento rápido y constante de un lado a otro suele indicar molestia o enfado.

La posición del cuerpo habla mucho de lo que sienten los gatos. Foto: Getty Images

Por último, un gato que eriza su pelo, arquea la espalda, tensa el cuerpo y mueve la cola con espasmos está enviando una clara señal de advertencia. Estas posturas suelen indicar que se siente amenazado y que podría reaccionar de forma agresiva si percibe que el peligro continúa, por lo que es recomendable darle espacio y evitar cualquier interacción que pueda aumentar su estrés.

Otras formas de comunicación

Otras formas de comunicación de los felinos son el ronroneo, los maullidos, los lamidos y los mordiscos, y esto es lo que significan, según la red de hospitales y clínicas para animales en Europa, Anicura.

Ronroneo: Este característico sonido que realizan los gatos es la manera más clara de comunicar que se sienten a gusto.

Maullido: Esta acción tan común en los gatos es para llamar la atención o reclamar algo.

Esta acción tan común en los gatos es para llamar la atención o reclamar algo. Bufido: Cuando un gato bufa, suele ser porque se siente asustado o en alerta y reacciona con este sonido para informar que está preparado para un posible ataque.

Cuando un gato bufa, suele ser porque se siente asustado o en alerta y reacciona con este sonido para informar que está preparado para un posible ataque. Lamido: Este gesto es menos común en gatos que en perros, pero, aun así, los gatos también utilizan el lamido para demostrar cariño hacia los humanos.

gesto es menos común en gatos que en perros, pero, aun así, los gatos también utilizan el lamido para demostrar cariño hacia los humanos. Mordiscos o arañazos: Lejos de ser un gesto de ataque, los mordiscos y arañazos son comunes en gatos en el momento de juego.