Apareció sin avisar: el emotivo momento en que una danta silvestre interrumpió una clase escolar en el Guaviare

Un momento muy curioso y conmovedor vivieron estudiantes y docentes de una institución educativa en Puerto Cachicamo, en el departamento de Guaviare, cuando una danta silvestre, conocida por la comunidad como “Memo”, ingresó con tranquilidad a uno de los salones donde los pequeños recibían sus clases.

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El animal, sin ningún tipo de aviso y de forma completamente natural, entró al aula mientras alumnos y profesores lo observaban con curiosidad. Según dicen los habitantes de la zona, la danta suele aparecer con frecuencia por el lugar y es reconocida por su comportamiento tranquilo, ya que se acerca a las personas y permite que la consientan.

El inusual episodio quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al ver el emotivo momento en el que los pequeños evidenciaron respeto por el animal y se acercaron a él sin miedo y mostrando felicidad.

La escena fue ampliamente destacada como un ejemplo de convivencia entre las comunidades rurales y la fauna silvestre, que en muchas ocasiones, por destrucción de los ecosistemas que son su hábitat natural, terminan acercándose a los humanos.

Según relataron habitantes de Puerto Cachicamo y medios locales, la presencia de “Memo” en la institución educativa no es un hecho aislado. El ejemplar ha sido visto en varias ocasiones recorriendo el sector y visitando el colegio, por lo que ya es conocido por los pobladores, quienes aseguran que suele acercarse de manera pacífica.

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¿Cuáles son las características de las dantas?

Las dantas o tapires son conocidas como ingenieras o jardineras de los bosques, gracias a la labor de conservación que realizan en sus hábitats. Una de sus características es que se alimentan de plantas y frutas y son importantes dispersores de semillas, pues defecan mientras realizan largas caminatas.

La semilla abonada por sus excrementos germina y esto permite que árboles y plantas crezcan en diferentes lugares, por eso se considera que son determinantes en la recuperación de áreas degradadas.

El tapir amazónico es una especie de mamífero nativo de América del Sur. Foto: Getty Images/iStockphoto

Colombia alberga tres de las cuatro especies de dantas existentes en el mundo: la danta del Pacífico (Tapirus bairdii), la de montaña (Tapirus pinchaque) y la amazónica o terrestre (Tapirus terrestris), convirtiéndolo en uno de los territorios con mayor diversidad de estos mamíferos en el planeta.

La danta del Pacífico habita principalmente en el extremo norte de la región pacífica, especialmente en la Serranía del Darién y las cercanías del Golfo de Urabá. Por su parte, la danta de montaña se encuentra en la cordillera Central, ya que hasta el momento no existen registros confirmados de su presencia en las cordilleras Oriental y Occidental; mientras que la amazónica es la que posee la distribución geográfica más amplia, con presencia en gran parte de la región amazónica colombiana.