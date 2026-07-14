“Ningún toro podrá ser acribillado en la arena”: reglamentan la ley No Más Olé y cambian las corridas antes de su prohibición total

Mientras avanza la cuenta regresiva para que las corridas de toros desaparezcan del país en julio de 2027, el Gobierno nacional puso en marcha las reglas que regirán estos espectáculos durante el periodo de transición.

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La medida fue celebrada por la senadora Esmeralda Hernández, autora de la ley No Más Olé, quien aseguró que las nuevas disposiciones representan “un paso más cerca de la abolición” de estas prácticas.

La congresista explicó, a través de un video publicado en sus redes sociales, los principales cambios que introduce el decreto y destacó que, desde ahora, las corridas deberán cumplir condiciones mucho más estrictas que buscan reducir el sufrimiento animal y limitar la participación de menores de edad.

Cinco cambios que trae la reglamentación

Según detalló Hernández, uno de los puntos más relevantes del decreto es la prohibición del uso de elementos puntiagudos o eléctricos antes y durante las corridas.

“Esto significa que en adelante ningún toro podrá ser acribillado ni masacrado en la arena”, afirmó la senadora al explicar el alcance de la nueva reglamentación.

Otro de los cambios establece que los menores de 18 años ya no podrán participar como rejoneadores, novilleros o matadores, poniendo fin a la presencia de niños y adolescentes dentro del ejercicio de la tauromaquia.

A esto se suma una tercera medida: los menores de edad tampoco podrán ingresar como espectadores a estos eventos.

Sin recursos públicos y con nuevas exigencias

La senadora también resaltó que el decreto prohíbe destinar recursos públicos para la realización de corridas de toros, al tiempo que fija requisitos más estrictos para los espectáculos que aún puedan realizarse durante el periodo de transición.

Otra de las novedades es que la publicidad de estos eventos deberá informar que se trata de una actividad de explotación animal e incluir mensajes orientados a promover el bienestar y la protección de los animales.

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“Cada día un paso más cerca de la abolición de espectáculos crueles con animales en Colombia”, expresó Hernández al cierre de su pronunciamiento.

La prohibición definitiva ya tiene fecha

La reglamentación desarrolla la ley No Más Olé, aprobada en 2024, que estableció un periodo de transición de tres años antes de la desaparición definitiva de las corridas de toros en el país.

De esta manera, el 22 de julio de 2027 entrará en vigor la prohibición total de estas actividades en Colombia. Mientras llega esa fecha, quienes organicen corridas deberán ajustarse a las nuevas condiciones fijadas por el Gobierno nacional.