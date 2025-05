Andrés Calamaro se defiende tras la polémica desatada en su concierto en Cali, “miedosos y burros ignorantes”

Decepcionados quedaron los fanáticos de Andrés Calamaro en Cali, después de que abandonara el escenario en medio de su concierto. El artista se molestó al ver que el público no apoyó sus comentarios a favor de la tauromaquia. “Están cancelados. Hasta nunca” dijo el cantante. pic.twitter.com/LMb260EMMx

Este no es el primer incidente de este tipo protagonizado por el argentino en Colombia . En 2022, durante un concierto en Medellín, Calamaro fue abucheado tras expresar su deseo de que “ La Macarena vuelva a estar llena de toros y todas las plazas de Colombia también” , lo que provocó una reacción negativa del público.

Otro episodio similar ocurrió en septiembre de 2023 durante el Festival Cordillera, realizado en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Calamaro se retiró del escenario sin dar explicaciones. Días después, publicó un video en sus redes sociales explicando los motivos: “Lamento preocupar a mis amigos y compañeros. Me afectó la altura. Ya me había pasado en Perú, pero en Bogotá nunca lo había sentido. Me costaba bastante respirar”.