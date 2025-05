Andrés Calamaro lanza nueva crítica a sus contradictores: “Caprichosos jovencitos fresas”

Lea acá el mensaje de Andrés Calamaro completo

Ahora dos cosas más. No se con qué méritos la legisladora progresista llegó a ocupar su cargo de privilegio. Es joven pero no tengo por qué dudar de sus méritos intelectuales ni de su experiencia para ocupar un cargo y su correspondiente jubilación.

Mientras en el estrato uno pasa hambre, la legisladora me falta el respeto y no voy a ser igual de miserable ni maleducado. Sabemos que los funcionarios no rinden exámenes para ocupar sus cargos.

Lo dicho, Colombia me adora, me quiere más que en Argentina. Eso no va a cambiar y lo percibo en la calle porque no vivo en un frasco. Tampoco era necesario manifestarme por la existencia de la tauromaquia y despedir apenado la formidable plaza de toros de Cali. Pero lo haría mil veces más. Sé que el público se conforma con escuchar y cantar nuestras canciones y siempre me ha brindado auténtica gloria bendita. Unos pocos energúmenos en internet no van a empañar el amor ni la razón.