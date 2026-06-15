Política

ELN anuncia liberación de agentes de la Dijín de la Policía tras 13 meses de secuestro

Los uniformados fueron secuestrados en mayo de 2025.

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Redacción Semana
15 de junio de 2026 a las 5:22 p. m.
El ELN anunció la liberación de los agentes de la Dijín que secuestró desde 2025.
El ELN anunció la liberación de los agentes de la Dijín que secuestró desde 2025. Foto: Guillermo Torres / Semana

El Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó la liberación de los agentes de la Dijín de la Policía Nacional que llevaban más de un año secuestrados; se trata de Franki Esley Hoyos Murcia y Yordi Fabián Pérez Mendoza.

Esa facción de la guerrilla comandada por Manuel Vásquez Castaño publicó un comunicado en el que confirma que dejará en libertad a los uniformados, asegurando que estos habrían cumplido la “pena” que les interpuso de forma unilateral esa guerrilla.

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“Mañana, martes 16 de junio del 2026, procederemos a dejar en libertad plena, por pena cumplida, a los señores agentes de policía Dijín, Franki Elsey Hoyos Murcia y Yordi Fabián Pérez Mendoza”, detalló ese grupo armado en un comunicado compartio a través de la plataforma Telegram.

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