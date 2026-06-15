ELN anuncia liberación de agentes de la Dijín de la Policía tras 13 meses de secuestro

El Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó la liberación de los agentes de la Dijín de la Policía Nacional que llevaban más de un año secuestrados; se trata de Franki Esley Hoyos Murcia y Yordi Fabián Pérez Mendoza.

Esa facción de la guerrilla comandada por Manuel Vásquez Castaño publicó un comunicado en el que confirma que dejará en libertad a los uniformados, asegurando que estos habrían cumplido la “pena” que les interpuso de forma unilateral esa guerrilla.

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“Mañana, martes 16 de junio del 2026, procederemos a dejar en libertad plena, por pena cumplida, a los señores agentes de policía Dijín, Franki Elsey Hoyos Murcia y Yordi Fabián Pérez Mendoza”, detalló ese grupo armado en un comunicado compartio a través de la plataforma Telegram.

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