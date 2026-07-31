En medio del grave escándalo que sacude a la Aeronáutica Civil en el cierre del Gobierno Petro, existe una gran protagonista: Gabriela Muñoz Olaya, la joven de tan solo 20 años que es señalada de manejar a su antojo la contratación en la entidad.

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Tal es su poder que ha logrado posicionar a varios de sus familiares en importantes cargos.

Este viernes 31 de julio, la Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra Muñoz por su presunta participación en seis casos de corrupción en la Aerocivil.

En el auto, conocido en su totalidad por SEMANA, se ordena la recolección de varias pruebas documentales y testimoniales para establecer si existen méritos para iniciar un proceso formal contra la joven, quien, dicho sea de paso, ha aparecido en varias publicaciones junto al presidente Gustavo Petro y durante la campaña presidencial de Iván Cepeda.

A través de redes sociales, la joven ha compartido imágenes de eventos públicos en los que ha compartido con el hoy mandatario. Foto: Instagram (@gabrielaa.muol)

Entre las pruebas más destacadas se encuentra la citación a rendir testimonio de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, quien hasta hace poco fue una de las funcionarias más cercanas a Gustavo Petro.

La citación a la exfuncionaria es bastante clara.

“Para que explique las circunstancias concretas que sustentan su señalamiento sobre la presunta influencia de Gabriela Muñoz Olaya en decisiones administrativas y contractuales de la Unidad Administrativa Especial de (la) Aeronáutica Civil”, indica el documento.

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Igualmente, fue citada a rendir testimonio la exasesora aeronáutica grado III de la Dirección General de la Aerocivil, Narda Dyperly Roa Ibarra, quien denunció recientemente presiones para direccionar contratos.

La abogada, quien hizo parte de la Oficina Asesora Jurídica y lideró la Coordinación del Grupo de Gestión Documental, indicó que fue víctima de acoso laboral y “constreñimiento” por parte de otros funcionarios para que diera el visto bueno a los estudios previos de un contrato millonario.

En la citación se indica que la exfuncionaria deberá declarar “sobre presuntos hechos de acoso en su contra, frente a posibles irregularidades en materia de contratación al interior de la Aerocivil”.

Los cargos contra Gabriela Muñoz

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción hace referencia a las presuntas irregularidades que se habrían presentado en un contrato celebrado en enero de 2026, cuyo valor inicial era de 400 millones de pesos y que posteriormente ascendió a 12.000 millones de pesos.

Gabriela Muñoz, a investigación disciplinaria por el escándalo de la Aeronáutica Civil Foto: Procuraduría General

Para ello, ordenó la elaboración de una serie de informes detallados sobre los hechos que rodearon la celebración de ese contrato.

“Informe detallado y soportado sobre si entre 2025 y 2026 la entidad suscribió un contrato por valor inicial de $ 400.000.000 y que, producto de modificaciones y/o adiciones, su valor final ascendiera a $ 12.000.000.000 y, de ser así, allegar copia de la minuta contractual y de los otrosíes suscritos durante la ejecución del negocio jurídico, incluidos los estudios previos, el análisis de necesidad y los conceptos jurídicos, técnicos, financieros y económicos que justifiquen la contratación y sus adiciones y/o modificaciones”, detalla la apertura de la investigación.

La indagación vincula a Santiago Muñoz Olaya, Samuel Muñoz Rayo, Silvana María Muñoz Jaramillo, Daniel Felipe Arias Olaya y Juan Manuel Galindo Muñoz, familiares de la joven de 20 años.