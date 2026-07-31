Abren investigación a la joven Gabriela Muñoz por el escándalo de la AeroCivil: ¿qué pasará con sus familiares?

En medio del grave escándalo por tráfico de influencias y celebración indebida de contratos, la Procuraduría General abrió este viernes 30 de julio una investigación disciplinaria en contra de Gabriela Muñoz, la joven que estaría manejando a su antojo la Aeronáutica Civil.

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La decisión del organismo de control disciplinario también cobija a varios de los familiares de la joven de 20 años.

Entre estos se encuentran Santiago David Muñoz Olaya, Silvana María Muñoz Jaramillo, Samuel Muñoz Rayo y Daniel Felipe Arias Olaya.

En el oficio conocido en exclusiva por SEMANA se busca establecer seis presuntas irregularidades en este caso: presuntas irregularidades en la vinculación a la Aeronáutica Civil, presunta participación irregular en asuntos ajenos al ámbito de sus funciones y su incidencia en decisiones de alto nivel en la Aerocivil.

Gustavo Petro y Gabriela Muñoz Foto: Foto de las redes sociales de Gabriela Muñoz.

Así como un presunto tráfico de influencias de la joven “a favor de familiares y/o allegados ante la Aeronáutica Civil”.

El caso no termina ahí. La Procuraduría también quiere establecer la existencia de irregularidades en la celebración y posterior modificación o adición de un contrato suscrito por la Aerocivil “que, al parecer, habría sido celebrado en enero de 2026 por un valor aproximado a $400.0000.000 y posteriormente hasta alcanzar la suma cercana a $12.000.000.000″.

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En la apertura de indagación se mencionan las presuntas irregularidades en la habilitación de días y horarios laborales para adelantar la celebración de contratos en la Aerocivil.

Finalmente, se quiere establecer la presunta “desatención al requerimiento de la ministra de Transporte de entregarle información completa, íntegra, oportuna y en el formato requerido para el análisis de la gestión contractual de prestación de servicios de la entidad”.