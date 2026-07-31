Gloria Arizabaleta, la congresista que ordenó suspender al presidente Petro, ya tiene fecha para presentarse ante la Corte Suprema

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya estableció la fecha para escuchar en indagatoria a la excongresista Gloria Arizabaleta, recordada por haber ordenado en junio pasado la suspensión de su cargo del presidente Gustavo Petro.

Gloria Arizabaleta habla en SEMANA sobre las “delicadas” pruebas contra Petro en poder de Pipe Tuluá: “Se leía cómo coordinaban”

La excongresista del Pacto Histórico deberá presentarse el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 9:00 a. m., en compañía de su abogado.

La diligencia se realizará en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá.

Gloria Arizabaleta ordenó en junio pasado la suspensión de su cargo del presidente Gustavo Petro. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La exrepresentante a la Cámara es investigada por delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

Los hechos tienen relación con la decisión que firmó la entonces congresista para suspender de su cargo al jefe de Estado.

Por este caso, la Procuraduría General la suspendió de su cargo y le abrió una investigación disciplinaria.

La representante Gloria Arizabaleta, quien suspendió a Petro, se sostiene en su polémica decisión y anuncia que será enviada al presidente del Senado

Esto por considerar que se había presentado una extralimitación de sus funciones, puesto que no presentó su decisión ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, como es el trámite habitual.

“Criminal"

Tras conocerse la decisión, que generó un verdadero debate político, jurídico y social, el presidente Gustavo Petro calificó como “criminal” a la entonces congresista.

En un extenso pronunciamiento, el jefe de Estado señaló en esa oportunidad que esta decisión estaba motivada por intereses políticos y un intento de extorsionar al Gobierno.

“Le voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones que las hagan evidentes. No soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo, pero cuando la vuelve una extorsión, y creo que estamos hablando de una extorsión, pues no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito”, dijo el mandatario tras participar en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York.

“Ella ha pedido cosas que no le he querido dar, a pesar de que es de mi partido, porque no quiero volver a mi Gobierno criminal”, agregó el primer mandatario.

Ese mismo día, el abogado Alejandro Carranza -apoderado del presidente Petro- radicó una denuncia en la Corte Suprema de Justicia.

“Además, dice que es un auto de impulso y que no procede ningún recurso contra él. Eso lo denomino jurídicamente como una vía de hecho, pero políticamente creemos que es un intento de golpe de Estado”, señaló el jurista.

En entrevista exclusiva con SEMANA, la excongresista del Pacto Histórico justificó su decisión al considerar que contaba con elementos probatorios suficientes.

En este sentido, citó la declaración del narcotraficante, recientemente extraditado a Estados Unidos, quien vinculó a Juan Fernando Petro, hermano del presidente.

“Creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, pues creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, señaló Pipe Tuluá en el audio citado por la excongresista.