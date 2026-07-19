Gloria Arizabaleta habla en SEMANA sobre las “delicadas” pruebas contra Petro en poder de Pipe Tuluá: “Se leía cómo coordinaban”

La expresidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, habló con SEMANA sobre la suspensión impuesta por la Procuraduría General de la Nación y contó detalles de la investigación que adelantó contra alias Pipe Tuluá, el máximo líder de la banda criminal La Cordillera, quien dejó pruebas, antes de ser extraditado, sobre dineros entregados al hermano del presidente Gustavo Petro para la campaña de 2022.

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Andrés Felipe Marín fue extraditado a Estados Unidos, pero antes dejó un audio de despedida a través de la periodista Vicky Dávila, en el que advirtió sobre un nuevo escándalo en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El señalado criminal sostuvo que tenía información de aportes ilegales a la campaña del hoy saliente presidente Gustavo Petro y que estaba dispuesto a entregar dicha información a las respectivas autoridades.

“Creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, pues creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, señaló Pipe Tuluá en el audio.

Investigación adelantada por Gloria Arizabaleta en la Comisión de Acusación de la Cámara. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El tema revivió en la más reciente entrevista que concedió la expresidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, quien entregó detalles de la investigación que alcanzó a adelantar antes de ser suspendida por la Procuraduría General de la Nación.

Sobre el tema específico de Pipe Tuluá, la suspendida congresista señaló que la grabación que tiene en su poder Vicky Dávila “fue muy importante para la Comisión de Acusación de la Cámara”, y aclaró que el abogado del criminal la buscó en enero de 2026 y le mostró algunas pruebas.

Arizabaleta señaló que estas son “muy importantes, realmente delicadas, pero son pruebas que no podría, jurídicamente, aportar al proceso, porque no fueron solicitadas por un organismo judicial”, resaltó, al explicar que en Estados Unidos ven a la Comisión de Acusación como parte del Congreso.

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La representante suspendida señaló que entre las pruebas se encontraban conversaciones y fotografías. “Había, realmente, temas importantes, muy sensibles. Conversaciones entre Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro, y Pipe Tuluá, además de los miembros de su banda criminal”, dijo.

Al ser consultada por el contenido de estas conversaciones, Arizabaleta explicó que se “leía cómo coordinaban, dónde entregaban (la plata), cómo lo hacían. Ojalá las autoridades establezcan la existencia y la veracidad de estos videos”.

Sobre las fotografías, la suspendida congresista guardó silencio. Al preguntarle si quien aparecía en la foto que mostró Vicky Dávila, en la que se observa a Juan Fernando Petro hablando virtualmente con alguien, era Pipe Tuluá, Arizabaleta respondió que, según el abogado, sí.

Gloria Arizabaleta se refirió a las pruebas que le mostró el abogado de Pipe Tuluá. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Esa fotografía también me la mostró el abogado. Vi más fotografías”, señaló Arizabaleta, quien no se comprometió al responder qué tan comprometedoras eran, pero sí aseguró que eran “un poco más comprometedoras” que la que mostró Vicky Dávila.