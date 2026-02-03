Nación

Alias Pipe Tuluá, el señalado asesino de guardianes del Inpec, fue extraditado a Estados Unidos

Bajo estrictas medidas de seguridad, Andrés Felipe Marín fue trasladado hasta el aeropuerto militar de Catam.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 9:51 a. m.
Pipe Tuluá extraditado.
Pipe Tuluá extraditado. Foto: Andrés Idárraga, secretario de Transparencia X @Aidarragaf

Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, se convirtió en un enemigo para los funcionarios del Inpec, les declaró la guerra y los asesinó. Era un criminal del Valle del Cauca que se convirtió en sicario y ahora fue extraditado a Estados Unidos.

En días pasados, se conoció que el Gobierno resolvió el recurso de reposición que radicó su defensa para evitar la extradición, y el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, confirmó que en cuestión de días sería enviado a Estados Unidos, donde es requerido.

ED 2240
Alias Pipe Tuluá fue solicitado en extradición por Estados Unidos. Foto: SEMANA

Ya los primeros días de febrero, el rumor se acrecentó. Y, efectivamente, en la madrugada de este 3 de febrero, el mismo Idárraga, también secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, confirmó por medio de su cuenta en X que Pipe Tuluá fue extraditado.

Pipe Tuluá fue extraditado.
Pipe Tuluá fue extraditado. Foto: Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de Presidencia yministro encargado de Justicia. X @aidarraga

“Cumpliendo su orden, presidente @petrogustavo, alias Pipe Tuluá fue extraditado a los Estados Unidos. El Gobierno Petro rompe el récord histórico con 809 extradiciones: 6,3 % más que Duque y 7,6 % más que el segundo mandato de Uribe. La cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”.

Alias Pipe Tuluá se puso al servicio de los narcos, como cobrador de deudas, y así reclutó un pelotón de sicarios. Se ganó la confianza de millonarios criminales y se convirtió en líder de la banda conocida como La Inmaculada.

Estuvo en la cárcel de Tuluá hasta que una revuelta dejó una decena de muertos. Lo trasladaron y fue cuando declaró a los funcionarios del Inpec, principalmente guardianes, en objetivo militar, y cumplió su amenaza. Una decena de guardianes fueron asesinados.

Alias Pipe Tuluá incluso amenazó al director del Inpec y redactaba panfletos para divulgarlos en redes sociales. Se ufanaba de ser el asesino de los funcionarios del instituto penitenciario y en entrevistas se mostraba como un desprotegido del Estado. En su celda daba órdenes para asesinar y cobrar deudas entre narcos.

Gobierno autorizó la extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos: ¿qué pasó con el recurso para frenar el proceso?

Cuando llegó a la cárcel La Picota, al pabellón de extraditables, logró hacerse de un contacto cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro. Se presentó como un supuesto puente para la paz total urbana, incluso aseguró que le salvó la vida a alias Araña, un delegado de paz de los Comandos de la Frontera, también solicitado en extradición.

Hasta la senadora Isabel Cristina Zuleta llegó a La Picota a recibir la supuesta arma de fuego que logró encontrar alias Pipe Tuluá y que sería el instrumento para matar a alias Araña. De esta forma, se consagró como un titular en el proyecto de paz total. Sin embargo, la verdad se reveló, al igual que su participación en decenas de asesinatos.

Luego se conoció la solicitud de extradición de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes. Desde entonces, a través de su defensa, trató de evitar la extradición agarrándose de la posibilidad de convertirse en un gestor de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro.

A través de panfletos amenazaba a guardianes, incluso al director del Inpec, por ordenar su traslado de la cárcel La Picota a una estación de Policía.
A través de panfletos amenazaba a guardianes, incluso al director del Inpec, por ordenar su traslado de la cárcel La Picota a una estación de Policía. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA / SUMINISTRADA A SEMANA API

El Gobierno no le creyó y la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición. Luego, el propio presidente Gustavo Petro confirmó que acataban la solicitud de Estados Unidos para enviarlo y procesarlo en ese país. En Colombia, le esperan varias condenas.

