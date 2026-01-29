Gustavo Petro confirma extradición de Pipe Tuluá y da ultimátum a alias Araña: “Tiene 10 días”

El presidente Gustavo Petro ratificó que alias Pipe Tuluá será extraditado a Estados Unidos para que responda por los delitos que le atribuyen en ese país. De igual manera, dio una advertencia a alias Araña, quien también está bajo la mira de los norteamericanos y cuyo envío al exterior depende del jefe de Estado colombiano.

Pipe Tuluá es el máximo líder de la banda La Inmaculada, que aterroriza a los habitantes del Valle del Cauca con el cobro de extorsiones, homicidios y narcotráfico. Aunque está en prisión, ha convertido los centros penitenciarios en sitios de operaciones criminales. Está relacionado con concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

Mientras que alias Araña es el máximo líder de los Comandos de Frontera, una disidencia de la Segunda Marquetalia, de alias Iván Márquez, dedicada a la producción de cocaína en la Amazonía colombiana. Él está negociando con el Gobierno Petro en el marco de la paz total. También es requerido por Estados Unidos. Su extradición depende de las muestras de paz, según el Ejecutivo.

En una comunicación en su cuenta de X este 28 de enero, el presidente Gustavo Petro manifestó que ya le dio el visto bueno a la extradición de Tuluá: “Hace meses, firmé la extradición de alias Pipe Tuluá, jefe del narco en el Valle del Cauca. Ante su reposición a la Corte Suprema (de Justicia), negada por ella, hace semanas he dado la orden de su envío a EE. UU.”.

Alias Pipe Tuluá. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Frente a la situación de alias Araña, que está privado de la libertad en Bogotá, el primer mandatario no descartó su traslado a Estados Unidos y advirtió que debe avanzar en la erradicación de cultivos ilícitos: “El señor alias Araña tiene 10 días para demostrar que el compromiso de erradicar 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en el Putumayo se cumple”.

El mensaje del presidente Gustavo Petro se conoce a pocos días de reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington, donde la extradición podría ser uno de los puntos más sensibles, pues los norteamericanos han manifestado reparos frente al manejo que Petro le ha dado en el marco de las negociaciones de paz que tiene con los grupos ilegales.

