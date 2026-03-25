Los alcaldes de las ciudades capitales cierran su encuentro en la Asamblea General de Asocapitales con un relato común: los mandatarios locales están distanciados del presidente Gustavo Petro, se quejan de que no han recibido recursos por parte del Gobierno nacional y están a la espera de que el próximo presidente o presidenta trabaje junto a ellos en agendas compartidas.

Los mandatarios se reunieron en Medellín durante dos días para discutir sobre cuáles son las necesidades de las ciudades del país y acerca de qué manera pueden articularse para responder a los pendientes de sus territorios, en una cita en la que los mismos alcaldes confirmaron, al unísono, que se están quedando solos.

En la conversación con todos los alcaldes salen a relucir los problemas de seguridad, las inconformidades con la paz total o la presión que sienten algunos por la crisis del sistema de salud, en la que la red pública hospitalaria se está sosteniendo del bolsillo de las administraciones municipales.

“Todos los alcaldes de ciudades capitales, hasta las que eran afines al Gobierno nacional, están desesperados y dicen que el Gobierno nacional los dejó tirados. No lo digo yo, lo dicen ellos que eran afines al Gobierno”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Su par de Bogotá, Carlos Fernando Galán, comenta que sus críticos le acusan de que, cada que se reúne con el alcalde de Medellín, ambos terminan cuestionando al jefe de Estado. Sin embargo, Galán, como presidente de Asocapitales, deja claro que los problemas de cada territorio se convirtieron en un asunto común.

“Las ciudades hemos avanzado en medio de dificultades en el diálogo con la nación. Esto no es una discusión de algunos alcaldes con el Gobierno. Realmente es una preocupación generalizada por la falta de comunicación, por la falta de interlocución, porque el Ejecutivo no ve en los alcaldes a unos aliados para cumplir sus metas (…) Esto no es un tema aislado”, expresó Galán.

Gutiérrez asegura que Medellín está cargando con el costo de mantener el sistema de salud en funcionamiento dentro de la ciudad; Galán, entretanto, expresa que el Metro de Bogotá ha avanzado a pesar de que el presidente Petro se convirtió en el principal obstáculo para esa obra.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, advierte que en su capital la Policía Nacional está operando sin recursos y que su administración ha tenido que disponer de vehículos, combustible, aparatos de comunicación y hasta cámaras de seguridad para que los uniformados puedan custodiar las calles.

Alejandro Char alertó sobre “terrible” situación para los policías en Barranquilla: “Ni siquiera tienen para la gasolina”

Desde Cartagena, Dumek Turbay afirma que han tenido que “mendigar” apoyo por parte del Ejecutivo y reclamó que el nuevo gobierno valore, por fin, el rol de los mandatarios locales para que entre los territorios y la Casa de Nariño puedan trabajar en equipo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresa que “con el gobierno nacional se requiere mucho más trabajo; he hecho llamados urgentes en materia de seguridad. El Gobierno nacional tiene que apoyar a la Fuerza Pública para poder garantizar la seguridad en las ciudades y el reclamo de los caleños es que se nos haya negado el Tren de Cercanías”.

Carlos Fernando Galán desde Asocapitales: “En las ciudades avanzamos en medio de dificultades de diálogo con la nación”

En la Asamblea General de Asocapitales participaron 23 de los 32 alcaldes de ciudades capitales de Colombia. Ahora, más que cuestionar lo que no lograron hacer con el presidente Petro, el nuevo objetivo de esos mandatarios locales es conversar con los candidatos presidenciales para conocer de qué manera trabajarían con las regiones si llegan a la Casa de Nariño.