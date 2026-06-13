“No tengo nada que ocultar”: Abelardo de la Espriella se sometió a exámenes médicos y dijo que debería ser ley de la República

A ocho días de la segunda vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella aceptó un reto de someterse a exámenes médicos y revelar al país el verdadero estado en el que se encuentra. Lo hace porque, a su juicio, es un gesto de responsabilidad con sus electores que decidirán el próximo 21 de junio si él se convertirá en el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño durante cuatro años.

De la Espriella llegó hasta la Clínica Portoazul, en Barranquilla, y se sometió a exámenes de todo tipo, entre ellos, pruebas físicas, electrocardiogramas, entre otros. Lo acompañó Nicolás de Francisco, el excandidato a la Cámara, quien le propuso públicamente el reto.

En las redes sociales del ‘Tigre’ de la Espriella se divulgaron las imágenes del candidato y abogado penalista subido en caminadoras, con tensiómetros, acostado en camillas y sometido a revisiones cardiacas.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Carlos Julio Martínez

“Es un estudio dentro límites normales acorde a su edad y acorde a una buena condición”, reportó el médico cardiólgo, Germán Pérez Afanador.

De la Espriella también fue sometido a una prueba de fuerza. “Un diagnóstico con certeza por encima del 85%. La idea es llevarlo al 100 %. Hasta ahora va perfecto; su electro, perfecto; sus pruebas, perfectas”, manifestó el galerno en medio del video.

En las imágenes, Abelardo de la Espriella dijo que “debería ser ley de la República que todos los que aspiran a la presidencia le informemos al país en qué condición está nuestra salud. No tengo nada que ocultar”.

El candidato Abelardo de la Espriella se sometió a exámenes médicos. Foto: Abelardo de la Espriella.

A renglón seguido se observó un nuevo reporte del especialista: “Posteriormente le hicimos un electrocardiograma en reposo y lo sometimos a un estrés de ejercicio, que se llama una prueba de fuerza, y que alcanzó el 100 % de su capacidad. Mostró que está en perfectas condiciones”.

Según el cardiólogo, no se debe ocultar absolutamente nada. Todos los candidatos tienen que demostrar su condición de buena salud, antes, inclusive, de aspirar.

Nicolás de Francisco dijo que esperaba que el otro candidato presidencial (Iván Cepeda) aceptara su reto.

Cepeda no se ha referido al tema, pero él hizo público un cáncer de colón en 2018. Y en el 2021, fue franco y le contó a los colombianos que le habían diagnosticado una lesión en el hígado.

Abelardo de la Espriella se sometió a exámenes médicos en la Clínica Puertoazul. Foto: Abelardo de la Espriella.

El analista político Ángel Beccassino dijo en una reciente entrevista a SEMANA que es normal que en el cierre de la campaña presidencial el tema de la salud de los candidatos sea de interés para sus electores.

“En Colombia, Estados Unidos y muchos países, el tema de la salud del candidato es importante. Es que se está eligiendo a alguien para que se ponga al frente del país los cuatro años que vienen. Ser gobierno es un estrés muy fuerte. La salud del presidente es un dato muy importante cuando usted, como elector, toma una decisión. En esa medida, la salud de Iván Cepeda es un dato importante. Es un hombre que ha tenido problemas de salud fuertes. Él dice que está en buen estado, que sus chequeos son favorables y demás. Uno cree en un hombre serio y responsable como él, pero, sin embargo, frente a una salud que ha sido frágil, hay dudas. Eso hace que la oposición a su candidatura, la de Abelardo de la Espriella, insista, eventualmente, en que se pruebe que la salud de Iván Cepeda es óptima“, dijo el analista.