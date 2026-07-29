Fotos | Cuando Juliana Guerrero apareció en el Congreso de la República en medio de la sorpresa de los presentes

SEMANA reveló las pruebas de cómo la joven Juliana Guerrero, sin estudios, sin preparación académica, con títulos falsos, gestionó una red que gestiona contratos en el gobierno del presidente, Gustavo Petro, junto a su hermana Verónica.

Con testimonios, chats, audios y consignaciones bancarias, el informe da cuenta de cómo Guerrero hace lo que quiere en este gobierno, a punto de culminar. Y hasta pide coimas a empresarios a cambio de otorgarles contratos.

SEMANA revela las pruebas de la red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica: chats, audios y consignaciones bancarias

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Tras el escándalo suscitado, muchas personas se han preguntado cómo apareció ella en el escenario político. Guillermo Torres Reina, fotógrafo de SEMANA, registró así su sorpresiva aparición en el Congreso de la República.

Sin que muchas personas supieran de quién se trataba, el 11 marzo de 2025 la mujer apareció en el Congreso de la República junto al ministro del Interior, Armando Benedetti. En ese momento, el jefe de la cartera política, recién vinculado al cargo, intentaba salvar la reforma laboral, crucial para el Ejecutivo.

En ese momento llamó la atención lo dicho por la congresista Jennifer Pedraza, quien sostuvo que el ministro Benedetti la llamó y le dijo, expresamente, que ella era muy poderosa.

“Me llamó Benedetti a decirme: ‘Yo no tengo nada que ver con Juliana Guerrero, ella es más poderosa que yo’”, señaló Pedraza en aquel momento y tras empezar a cuestionarse alrededor de quien era la joven. Luego, fue Pedraza quien destapó ante la opinión pública que Juliana Guerrero no tenía siquiera estudios universitarios y falsificó títulos con tal de fingir preparación.

Un año después, de acuerdo con el informe de SEMANA, Las Guerrero, sin vinculación laboral con el Gobierno, acumularon el poder suficiente para influir en algunas decisiones del Ejecutivo entre 2024, 2025 y 2026, confirmando el verdadero alcance de ambas mujeres y la permisividad de altos funcionarios para que hicieran piñata con los recursos públicos.

Los hechos irregulares comenzaron en el segundo semestre de 2024, cuando las hermanas se ganaron la confianza de empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander. En ese momento, Juliana ya había culminado su contrato de 11 millones de pesos en el Ministerio del Interior y tomaba vuelo para llegar al Viceministerio de Juventudes con el título falso de contadora, un plan que le falló. Para la época, a Verónica se le vencieron dos contratos que sumaban 19 millones de pesos en Colombia Compra Eficiente y uno más en el Ministerio del Interior por 11 millones de pesos, de acuerdo con los reportes disponibles en el Sistema Electrónico de Contratación Pública.

Significa que al momento de las fotos tomadas por SEMANA en el Congreso, la joven ya llegaba con mucho poder tras de sí.

Estas son las imágenes:

Juliana Guerrero en el Congreso de la República, el 11 de marzo de 2025. Junto a ella, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y varios parlamentarios Foto: Foto de Guillermo Torres Reina, fotógrafo de SEMANA

Juliana Guerrero en el Congreso de la República, en Bogotá, el 11 de marzo de 2025. Foto: Foto de Guillermo Torres Reina, fotógrafo de SEMANA

Juliana Guerrero en el Congreso de la República, en Bogotá, el 11 de marzo de 2025. Junto a ella, el ministro del Interior, Armando Benedetti Foto: Foto de Guillermo Torres Reina, fotógrafo de SEMANA

Juliana Guerrero en el Congreso de la República, en Bogotá, el 11 de marzo de 2025. Junto a ella, el ministro del Interior, Armando Benedetti Foto: Foto de Guillermo Torres Reina, fotógrafo de SEMANA

Juliana Guerrero en el Congreso de la República, en Bogotá, el 11 de marzo de 2025. Junto a ella, el ministro del Interior, Armando Benedetti Foto: Foto de Guillermo Torres Reina, fotógrafo de SEMANA

Juliana Guerrero en el Congreso de la República, en Bogotá, el 11 de marzo de 2025 Foto: Foto de Guillermo Torres Reina, fotógrafo de SEMANA

Juliana Guerrero en el Congreso de la República, en Bogotá, el 11 de marzo de 2025. Junto a ella, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y varios parlamentarios Foto: Foto de Guillermo Torres Reina, fotógrafo de SEMANA